Причины Второй мировой войны обсудят участники международной конференции в Гомеле

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-историческая конференция "Вторая мировая война 1939-1945. Взгляд современников" пройдет 24-25 октября в Гомеле на базе военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Форум посвящен 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он объединит представителей учреждений высшего, среднего специального и общего среднего образования Беларуси и России, республиканских органов госуправления, Гомельской епархии, транспортных войск Беларуси.

На пленарной части проанализируют современные оценки отечественной историографии причин и сущности Второй мировой войны.

Далее работа продолжится по четырем секциям. Так, на одной из них речь пойдет о причинах Второй мировой войны, планах сторон, военно-политических итогах. Тема второй секции - "Советско-германский фронт 1941-1945 годов - основной фронт Второй мировой войны". Еще один блок докладов будет посвящен судьбе и роли Беларуси в этот период. Участники конференции обсудят и развитие военного искусства, вооружения, техники во Второй мировой войне.

Программа форума включает также экскурсии в исторические музеи, посещение выставок и памятных мест Гомельской области.

Организатором конференции, которая проводится раз в два года и в канун важных дат, выступает БелГУТ при поддержке министерств образования и обороны.-0-