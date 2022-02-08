Прием больных, кол-центры, регистратура: студенты ГрГМУ помогают врачам Гродненской и Брестской областей

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гродненского медуниверситета задействованы в помощи врачам в поликлиниках Гродненской и Брестской областей. Они работают в кол-центрах, регистратуре, принимают пациентов в поликлиниках и даже обслуживают вызовы, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в помощь практическому здравоохранению направлены студенты старших курсов медицинских вузов. Гродненский государственный медуниверситет, в частности, делегировал более 200 человек - это студенты всех факультетов вуза.

"Причем работают наши студенты не только в Гродно, но и в других регионах. В частности, более 20 студентов педиатрического факультета, проживающих в Брестской области, в Ганцевичах, Барановичах, Кобрине и областном центре, с каникул не возвращались, а остались трудиться там в помощь практическому здравоохранению. Также ряд студентов нашего факультета задействован в работе поликлиник Гродно", - рассказал декан педиатрического факультета Гродненского государственного медуниверситета Андрей Гурин. Помощь, которую оказывают студенты, различна: кто-то задействован в работе кол-центров, доставке рецептов, кто-то работает на приемах и даже обслуживает вызовы на дом. Перед тем как отправиться на такую работу, студенты прошли необходимую подготовку.

Андрей Гурин

Участие в такой помощи - дело добровольное. Но отказов от работы нет. Для многих это возможность получить неоценимый практический опыт. Когда количество пациентов пойдет на спад, студентов отзовут из поликлиник. "Но сейчас они загружены работой и мы видим, что им это нравится", - подчеркнул Андрей Гурин.

Например, около 30 студентов задействованы в работе детской центральной городской поликлиники в Гродно. Среди них шестикурсник педиатрического факультета Артем Сацук.

Артем Сацук

"Я уже работаю в детской больнице медбратом. Когда увидел, какая ситуация складывается, сразу решил помочь. Тем более это и для меня очень большой опыт практической работы. Уже сам могу вести прием, обслуживать вызовы. В день принимаю до 30-40 человек. Да, нелегко совмещать работу и учебу, но благодаря этому только острее понял, что правильно выбрал профессию. Очень важно быть нужным людям, помогать им, чувствовать свою пользу", - говорит Артем Сацук. Молодой человек признается, что поначалу родители юных пациентов настороженно относились к студенту, но профессиональный подход к делу позволил наладить взаимопонимание.

"Да, такая практика во многом дает нам возможность научиться общению с пациентами, понять, как правильно устанавливать отношения врача и пациента. Я благодарна, что смогла получить такой опыт", - подчеркивает студентка 6-го курса педиатрического факультета Елена Гутовец.

Врач-интерн Елена Цейко и студентка 6-го курса педиатрического факультета Елена Гутовец

Главный врач Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно Евгений Онегин отмечает существенную помощь со стороны студентов. "По большей части они закрывают приемы, чтобы участковый врач мог сходить и обслужить вызовы. О важности этой помощи говорит то, что мы могли решить вопросы с очередями, которых в поликлинике практически не было. Не было и долгого ожидания врача на дом: вызовы обслуживались в течение трех - четырех часов с момента поступления звонка", - отметил главврач. Одновременно с практическим опытом, который получают студенты, он отметил и важность такого взаимодействия для потенциального работодателя. Ведь привлечение студентов к работе позволяет обратить внимание на тех, кто хочет работать, кто настроен на результат, и выбрать среди них будущих работников.

Евгений Онегин

К слову, сейчас нагрузка на поликлиники снижается. Например, в детской поликлинике в Гродно в понедельник отмечалось на треть меньше обращений, чем неделей ранее.-0-

Фото Леонида Щеглова