Прием заявок на онлайн-фестиваль "Арт-парад в Витебске" продлен до 28 декабря

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на II Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" продлен до 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В этом году форум пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять свое выступление или работу на камеру и прислать на электронную почту ARTparad.vitebsk@gmail.com.

Творческое состязание пройдет среди коллективов и исполнителей в возрасте от 6 лет по номинациям "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла".

Компетентное жюри, в составе которого педагоги, деятели культуры и искусств, популярные исполнители, продюсеры, менеджеры, представители СМИ и творческой интеллигенции, отсмотрят заявки. Каждый участник фестиваля-конкурса получит персональные комментарии от членов жюри. Конкурсантов также ждут мастер-классы, интерактивный тур по Витебску и трансляции в соцсетях и на YouTube-канале Центра культуры.

"Арт-парад" посвящен 30-летию международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Обладатель Гран-при сможет летом выступить на главной сцене творческого форума.-0-