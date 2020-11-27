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27 ноября 2020, 13:59

Приемы граждан позволяют выявить возможные пробелы в реализации нормативно-правовых актов - Сивец

Фото из архива
Фото из архива
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27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан позволяют выявить возможные пробелы или проблемы в реализации нормативно-правовых актов. Таким мнением поделился с журналистами председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Сергей Сивец по итогам приема граждан в Рогачевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Сивца, через приемы граждан можно выявить возможные пробелы и проблемы с точки зрения нормативно-правовых актов как законодательных, так и подзаконных. "Возможны ситуации правовой неопределенности, которые препятствуют реализации законных прав граждан либо создают некоторые препоны в оказании им помощи. Совет Республики является палатой территориального представительства, поэтому выездные приемы граждан - один из важных элементов нашей повседневной работы", - рассказал член Совета Республики.

Жительница Рогачева Светлана Казакевич назвала несколько актуальных для региона и в целом для страны вопросов. Один из них касался совершенствования реализации в жизни указа №127 "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда", который вступил в силу с 17 июля 2020 года. Актуальность документа и его применения связана с вводом БелАЭС. "Он получил достаточно широкий резонанс как со стороны граждан, так и местных властей. Есть нюансы правоприменительной практики", - сказала женщина.

Сергей Сивец разъяснил дальнейший алгоритм действий. Тема будет изучена на республиканском уровне, и в случае юридической коллизии или правовой неопределенности вопрос будет решен в законном порядке. "Из своего опыта могу сказать, что у нас нет системных глобальных проблем в сфере законотворчества. Достаточно часто требуется толкование норм и положений. В этом случае необходимо дополнительно изучить ситуацию и серьезно проработать на уровне заинтересованных государственных органов", - уточнил он и попросил заявительницу подробно рассказать о случаях из практики.

Как заверил Сергей Сивец, все обозначенные на приеме вопросы зафиксированы и взяты на контроль. По каждому из них будет дан полный и аргументированный ответ. "Если потребуется изменение действующего законодательства, то мы предпримем шаги по их инициированию", - подчеркнул он.

Как уточнили в Рогачевском райисполкоме, в январе - октябре к местным властям поступило около 600 обращений граждан, что на 230 больше, чем в 2019 году. При этом более чем в 3,5 раза возросло число электронных обращений.

В районе также провели более 150 личных приемов граждан, каждый седьмой из которых - председателя райисполкома. В числе актуальных для жителей района вопросов - жилищно-коммунальное хозяйство, состояние жилфонда и дорожная инфраструктура.

Руководство райисполкома провело 100 (в 2019 году - 39) прямых телефонных линий, во время которых поступило 155 вопросов. В основном они касались сфер ЖКХ, торговли, трудоустройства, сельского хозяйства, социальных вопросов.

Эффективны были и выездные приемы в трудовых коллективах и встречи с населением на местах.

Кроме того, запланирована встреча Сергея Сивца с коллективом Рогачевского государственного профессионально-технического колледжа строителей.-0-

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