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21 мая 2020, 14:11

Приемы граждан с выездом на места востребованы населением - Кунцевич

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

21 мая, Крупки /Корр. БЕЛТА/. Традиционные приемы граждан, в том числе с выездом на места, востребованы местным населением. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время сегодняшнего приема граждан, который он провел в Крупках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что такие приемы, в том числе с выездом на места, востребованы людьми. По сути, это своеобразная лакмусовая бумажка, позволяющая сделать выводы о ситуации в районе, о подходах местных органов власти к работе с людьми. Кроме того, как показывает практика, за конкретной личной историей может скрываться системная проблема, требующая управленческих решений на республиканском уровне", - сказал Андрей Кунцевич. В качестве примера он привел работу по поручению Президента над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях, где некоторые предложения были скорректированы с учетом обращений граждан. Заместитель главы Администрации Президента позитивно оценил работу с населением Крупского райисполкома, несмотря на тот факт, что на прием записались многие жители района, неоднократно обращавшиеся со своими проблемами как к местным властям, так и в вышестоящие инстанции. "Я вижу, что на местном уровне принимались достаточно адекватные решения, ну а там, где необходимо подключить республиканские органы управления, мы обязательно это сделаем и приложим все усилия для решения общих вопросов", - отметил Андрей Кунцевич.

Всего на прием граждан обратились более 15 заявителей из Крупского района, а также других районов Минской и Гродненской областей. Вопросы были разноплановыми. Так, например, на протяжении нескольких лет владелица частного дома по соседству с Крупской районной гимназией пытается заменить старый забор-ограждение, отделяющий ее участок от школьного стадиона. По ее словам, на футбольных соревнованиях на территорию ее домовладения попадают мячи и портят имущество. Заявительница неоднократно обращалась в райисполком и прокуратуру. Местные власти пошли навстречу: в августе прошлого года к ее забору пристроили высокое сетчатое ограждение. Но женщина считает, что вопрос до сих пор не решен. Она настаивает на замене устаревшего забора, который должна сделать гимназия. Андрей Кунцевич поручил местным властям найти возможность поменять ограждение в период подготовки к новому учебному году. Такое решение удовлетворило обе стороны.

В неприятную ситуацию попал житель агрогородка Хотюхово Крупского района. Он перевез бревенчатый дом из соседнего населенного пункта и попытался его зарегистрировать. Оказалось, что его постройку специалисты признали самостроем на самовольно занятом участке. Обнаружились и другие нарушения законодательства. Мужчина поставил дом на расстоянии 2 м от соседей на старом фундаменте, установленном на участке более 20 лет назад. К тому же бетонное основание оказалось большего размера, чем сама деревянная постройка. Все эти обстоятельства - нарушения градостроительных норм. Дом и участок зарегистрировать невозможно: постройка подлежит сносу. Местные власти неоднократно пытались пойти навстречу жителю и обращались в вышестоящие инстанции с запросами на законодательном уровне попытаться сделать исключение и помочь гражданину узаконить строительство. Но решить эту проблему возможно только путем переноса строения и узаконивания границ участка. "Других вариантов я предложить не могу", - заметил Андрей Кунцевич. Он попросил местных специалистов в строительной отрасли проконсультировать мужчину, чтобы тот смог перенести дом с наименьшими потерями и заручиться при этом поддержкой сельисполкома.

Жительница деревни Ламское Крупского района обратилась по поводу завещания от сестры отца на сумму в Br2,5 тыс. Деньги она так и не получила из-за проблем с неправильно указанной фамилией в завещании и сбором документов. Если с первой причиной удалось разобраться через суд, то для решения второй пенсионерке нужно подтвердить родственные отношения с умершей тетей и факт смерти отца. Андрей Кунцевич заметил, что женщина нуждается в грамотной консультации нотариуса и обратился к местному специалисту с просьбой посодействовать заявительнице. "Специалисты пошагово распишут, куда следует обратиться и что нужно сделать", - заверил он.

Обратившихся граждан также волновали вопросы выделения земельных участков для ведения фермерского хозяйства, регистрации недвижимого имущества, приобретенного с аукциона, проблемы газификации жилого дома. Звучали и предложения по поводу строительства бани в городском поселке, просьбы о содействии в поиске без вести пропавшего сына.

Заместитель главы Администрации Президента постарался найти решения, которые устроили бы как заявителей, так и компетентных специалистов, курирующих их вопросы. Он подчеркнул, что "уважительное и внимательное отношение к людям лежит в основе нашей государственной политики, а понятная, доступная и открытая система обратной связи - важнейший ее элемент".-0-

Фото Максима Гучека

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