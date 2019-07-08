Приезжающие по безвизу на "Славянский базар" смогут оперативно зарегистрироваться - УВД

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Иностранные гости, которые приедут по безвизовому режиму на мероприятия "Славянского базара в Витебске", смогут оперативно пройти регистрацию в территориальных подразделениях по гражданству и миграции. Об этом сообщил сегодня начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб на брифинге, посвященном работе правоохранительных органов в дни форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что на творческий форум приедут около 300 тыс. человек, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Милиция готова к приезду иностранцев по безвизу с 1 по 20 июля, отметил начальник УВД. "Во время фестиваля во всех РОВД города будут дежурить сотрудники территориальных подразделений по гражданству и миграции. Здесь иностранные граждане и группы гостей после приезда смогут оперативно зарегистрироваться", - отметил Михаил Гриб.

По всем вопросам по безвизовыму въезду можно обратиться в рабочее время в управление по гражданству и миграции УВД по телефону 8 (0212) 60-34-81.

С сегодняшнего дня личный состав органов внутренних дел Витебского гарнизона и приданных сил начал работу в усиленном варианте несения службы. Для обеспечения безопасности гостей и жителей города в фестивальное время на помощь местным правоохранителям приедут коллеги из других областей страны. Они помогут в организации пропускного режима в Летнем амфитеатре, концертном зале "Витебск", а также будут патрулировать центр города. Вместе с мужчинами регулировать дорожное движение на центральных перекрестках города будут сотрудницы Госавтоинспекции.

Михаил Гриб добавил, что для оперативного пропуска зрителей на мероприятие будут использоваться интероскопы, которые показали свою эффективность на II Европейских играх. В этом году добавится количество проходов в чашу амфитеатра, чтобы процедура пропуска зрителей осуществлялась быстрее. Кроме того, будут отдельные проходы для мам с маленькими детьми, беременных, ветеранов и инвалидов.-0-

Фото Александра Хитрова