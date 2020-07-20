Пригородные автобусы в Колодищи станут городскими с 1 августа

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа статус пригородных автобусов, обслуживающих Колодищи, поменяется на городской, в связи с чем на некоторых маршрутах изменится схема движения, а некоторые будут отменены, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Так, организуется работа городского автобусного маршрута №167 "ДС Уручье-2 - Колодищи", который заменит отмененный пригородный маршрут №306 "ДС Уручье-2 - Колодищи".

Вместо пригородных маршрутов №343 "ДС Уручье-2 - ж/д ст. Колодищи" и №343у "ст. м. "Уручье" - ж/д ст. Колодищи" к услугам пассажиров новый городской маршрут №169 "ДС Уручье-2 - ж/д ст. Колодищи".

Городской автобус №194С "ДС Уручье-2 - Колодищи-2 (Полигон)" будет курсировать вместо пригородных №242 "ст.м. "Уручье" - Колодищи-2 (Полигон)" и №242ш "ДС Уручье-2 - Колодищи-2 (Полигон)".

Наконец, городской автобус №195 "ДС Уручье-2 - МТЗ Колодищи" заменит пригородные №396 "ДС Уручье-2 - МТЗ Колодищи", № 396у "ст.м. "Уручье" - МТЗ Колодищи" и № 396А "ДС Уручье-2 - МТЗ Колодищи через ж/д ст. Колодищи".

Также организуется работа городского экспрессного автобусного маршрута №1547-ТК "ж/д ст. Колодищи - ДС Корженевского" с одновременной отменой пригородного скоростного маршрута №1547-СК "ж/д ст. Колодищи - ДС Корженевского".

Автобусы № 31, 172Э, 167, 169, 194С, 195, 1547-ТК в сторону Колодищей у метро "Уручье" будут останавливаться на посадочной площадке для городских маршрутов.

Отмечается, что основанием для таких изменений стали ходатайства Минского райисполкома и Колодищанского сельисполкома.-0-