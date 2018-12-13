Пригородные минские автобусы меняют график движения в предновогодний период

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней в предновогодний период изменяется график работы пригородных автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, 22 и 29 декабря автобусы поедут по графику пятницы. Для 24, 25 и 31 декабря применяется воскресный график. И 28 декабря работа маршрутов будет организована по графику четверга.

При этом на отдельных направлениях предусмотрено иное расписание. В частности, 24 и 31 декабря экспрессный автобусный маршрут №1582-ТК будет работать как в обычный будний день, а №1221-ТК - по графику выходного дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 7.55 и 16.30 от АС "Автозаводская" через Загорье. В то же время 22 и 29 декабря автобусы №1582-ТК поедут по графику выходного дня, №1221-ТК - по графику буднего дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 8.10 и 16.30 от АС "Автозаводская" без заезда в Загорье.

Также 22 и 29 декабря вводятся два дополнительных рейса (в 8.50 и 15.10) на пригородном маршруте № 354С "ДС Славинского - с/т Оптика".-0-