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09 июля 2021, 18:02

Приготовить драники и распилить бревно - как прошел первый конкурсный день "Властелина села"

Елена и Вадим Сятковские во время конкурса
Елена и Вадим Сятковские во время конкурса
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9 июля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Приготовить драники на открытом огне, распилить бревно, испечь каравай и сплести купальский венок - в Шклове стартовал первый конкурсный день финала республиканского проекта "Властелин села", передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования собрали в Городском парке культуры и отдыха райцентра шесть молодых семей - представителей всех областей. Чтобы попасть в финал, им пришлось пройти сложный и напряженный путь: доказать, что среди 447 семей из 87 районов Беларуси именно они достойны представлять свои регионы. Обязательными условиями для участия во "Властелине села" стали проживание в сельской местности на протяжении трех лет, наличие подсобного хозяйства и возраст одного из супругов до 31 года.

Вадим Сятковский с дочкой Аней
Вадим Сятковский с дочкой Аней

"Шкловская земля принимает наш семейный конкурс уже во второй раз, - отмечает координатор республиканского проекта Юлия Зинкевич. - В финале собрались достойные семьи, на которых действительно стоит равняться. Эти молодые ребята успевают все: много работают, растят детей, ухаживают за подсобным хозяйством и обрабатывают землю. Кроме того, у каждого из них есть хобби: они рисуют, лепят из глины, вышивают, занимаются рыбалкой и охотой. Своим примером участники привлекают и другие семейные пары испытать свои силы в нашем проекте. По традиции, если на конкурсе побывала одна семья, на следующий год заявку подадут их соседи".

После церемонии открытия финалисты сразу включились в борьбу. В первую очередь хозяйки представили на суд жюри свои караваи в конкурсном испытании "Хлеб всему голова". Обязательным условием стала презентация своего кулинарного шедевра - яркая, творческая и зажигательная. Например, семья Филиновичей из деревни Хвоево Несвижского района удивила двухуровневым караваем с изюмом и курагой, украшенным маленькими сдобными птичками - символами любви и счастья.

Павел Кулеш
Павел Кулеш

"Каравай готовили вместе с дочками, 10-летней Дарьей и 5-летней Софией, - рассказала мама Алена. - Надеемся, что он понравится жюри и положит в копилку нашей семейной команды победные баллы".

Семья Филиновичей - владельцы большой и просторной агроусадьбы. Земли у них по сельским меркам не много - порядка двух гектаров, но работы за счет подсобного хозяйства хватает на всех. Так, под одной крышей уживаются два пони, четыре вида фазанов и два - павлинов, а еще куры, гуси, поросята… Муж и жена управляются с этими хвостатыми и пернатыми без лишних проблем - дело привычки, всю жизнь прожили на своей земле. Однако с мужской работой Алина познакомится на этом конкурсе впервые.

"Мой супруг очень заботливый и работящий, на нем лежит вся мужская работа по дому, - делится собеседница. - Поэтому забить гвоздь или распилить бревно, как предложено в одном из конкурсных испытаний, для меня будет трудно - в обычной жизни я этого не делаю. Тем не менее, мы очень рады, что попали на этот конкурс. Конечно же, рассчитываем на победу - в любом случае будем сражаться до последнего! Старшая дочь сказала: "Со своей семьей ничего не страшно". Думаю, это фраза - наш девиз и в конкурсе, и в жизни".

Болельщики
Болельщики

Одним из самых зрелищных этапов финала стало испытание "Драники на колоде". Его участникам необходимо было приготовить на открытом огне десять драников. Роли распределись следующим образом: муж поджигал полено и тер картофель, жена отвечала за приготовление и подачу блюда. По словам представителей Брестской команды, Павла и Татьяны Кулеш, драники они любят и регулярно готовят, но в таких экстремальных условиях жарят впервые. Справиться с этим испытанием им помогла многочисленная команда болельщиков - родственников и друзей.

Далее финалистов ждал традиционный конкурс по распилке и колке дров "По дрова". Суть испытания: с помощью ручной пилы "Дружба" распилить на козлах бревно на три одинаковые чурки, затем расколоть их на четыре части и аккуратно сложить в дровник. Завершили программу первого конкурсного дня соревнования по косьбе травы "По газону" среди глав семей и конкурс "Купальский венок", в котором мамы проявляли свои творческие способности по плетению растительного головного убора.

"Благодаря этому проекту мы побывали в Александрии, познакомились с представителями других областей и получили незабываемые эмоции, - говорит глава многодетной семьи из агрогородка Василишки Щучинского района Валерий Скорб. - Мы ведь сельские жители, напряженно трудимся все лето, и приехать в самый разгар сезона полевых работ на такое масштабное мероприятие для нас настоящий праздник".

Финальная часть соревнований и торжественное награждение победителей проекта состоятся 10 июля во время праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").-0-

Финалисты конкурса
Финалисты конкурса
Татьяна и Павел Кулеш
Татьяна и Павел Кулеш
Во время конкурса
Во время конкурса
Татьяна Кулеш
Татьяна Кулеш
Во время конкурса
Во время конкурса
Евгений и Виктория Воробьевы
Евгений и Виктория Воробьевы

Фото Олега Фойницкого

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