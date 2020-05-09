Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прийти на парад в День Победы - значит выразить дедам и прадедам благодарность за мирное небо над головой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала Татьяна Коваленя, которая была в числе зрителей у стелы "Минск - город-герой".

Татьяна Коваленя отметила, что 9 Мая - знаковая дата для всех белорусов. Для собеседницы важно было посетить парад и другие праздничные мероприятия. "Прийти сюда - это как отдать дань памяти, выразить свою благодарность за мирное небо над головой", - сказала она. Война оставила свой след в семье собеседницы. Ее дедушки и бабушки не понаслышке знали о тяготах военного лихолетья: в концлагере в Германии или в оккупации. "Никого из них уже нет в живых. В память о них прихожу на парад. Бывать на таких мероприятиях необходимо", - убеждена она. Мнение Татьяны разделяет и пришедшая вместе с ней Юлия Плешак. "Я тоже считаю, что это дань памяти. Придя сюда, желаем всем белорусам, чтобы наши дети не знали войны", - сказала она.

Еще одна зрительница Татьяна Емельянова призналась журналистам, что ходит на военные парады в Минске уже 15 лет. "Для меня это традиция, я не могу пропустить этот праздник", - сказала она.

Заместитель председателя Гродненской областной организации РОО "Белая Русь" Светлана Варяница специально приехала в Минск на парад. Она рассказала, что вместе с семьей всегда посещает праздничные мероприятия в День Победы и День Независимости. Есть у собеседницы еще одна традиция - приезжать в преддверии этих праздников на могилы бойцов, к установлению имен которых имела отношение, - она была в числе тех, кто создавал историко-документальную хронику "Память. Волковысский район". "Много фамилий удалось воскресить из небытия. Казахи, украинцы, евреи - я всегда приезжаю к ним поклониться и сказать спасибо за то, что в 1944 году они освободили мою землю", - отметила Светлана Варяница. Ее дед воевал под Кенигсбергом, получил тяжелую контузию, после которой так и не оправился и умер в 1951 году. Детство матери пришлось на тяжелое военное время, когда все мечты ограничивались тем, чтобы поесть вдоволь хлеба. "Парад - это настоящий праздник. Сколько я буду жить, будут жить мои дети и внуки, мы всегда будем праздновать День Победы", - подчеркнула зампред областной организации "Белой Руси".

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал журналистам, что для его прошедших войну дедушек и бабушек 9 Мая было самым долгожданным праздником в году. "Они рассказывали правду о войне. Сейчас информации о ней много, она доступна, но для меня именно их правда - главное. Я этого никогда не забуду. Сегодня то, о чем они мне говорили, передаю своему сыну. Для меня это святое", - поделился Вадим Девятовский. Он подчеркнул, что пришел сегодня к стеле "Минск - город-герой" по зову сердца. "Споры по поводу того, нужен был парад или нет, лично для меня неуместны. Его проведение, на мой взгляд, это дань уважения воевавшим дедам и прадедам, символ нашей великой Победы", - убежден собеседник.-0-