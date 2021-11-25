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25 ноября 2021, 17:29

"Приходят даже ярые антипрививочники". Как сарафанное радио помогло прививочной кампании в Толочинском районе

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Параллельно с вакцинацией от коронавируса в Беларуси в это время традиционно проходит прививочная кампания против гриппа. Медики уверяют: эти препараты можно вводить в один день. Мы отправились в Толочинский район и посмотрели, много ли желающих защитить себя сразу от двух вирусов. Привиться от коронавируса или гриппа в районе можно тремя способами. Первый - посетить один из пунктов вакцинации, большинство из которых располагается на базе учреждений здравоохранения. Второй - вызвать на дом участкового терапевта, но это могут сделать только пожилые и недееспособные люди. Третий - привиться на предприятии, куда по заявке выезжают мобильные бригады медиков.

Как уверяет главный врач Толочинской ЦРБ Алексей Вишневский, в районе, как и во всей стране, наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но на темпы вакцинации это влияет скорее положительно:

- Из общего количества пациентов с коронавирусной инфекцией, оказавшихся в стационаре, только 2% были с прививками. В реанимацию попадали и вовсе считанные единицы: в основном те, кому успели ввести только один компонент, либо после вакцинации прошло совсем немного времени и еще не успел выработаться иммунитет. Городок у нас небольшой, поэтому народ прекрасно знает эту информацию, и желающих привиться стало больше. Приходят даже те, кто раньше был категорически против вакцинации.

Учитывая возросший спрос, ЦРБ открыла дополнительный пункт вакцинации в районном центре культуры и народного творчества. Работает он с 10 до 15 часов. Туда и держим путь.

Сегодня здесь дежурит врач-реабилитолог Ирина Хадунова и медицинская сестра общей практики Нина Луговская. В контейнерах с определенным температурным режимом они привезли десять ампул китайской вакцины Vero Cell, пять - "Спутника V" и десять ампул российской вакцины от гриппа "Гриппол плюс".

- В среднем за день приходит человек 15-20, поэтому препаратов должно хватить, - объясняет Ирина Анатольевна. - Чаще посещают пункт те, кто желает вакцинироваться от коронавируса. Пожилые в основном прививаются "Спутником V", а молодежь просит китайскую вакцину, привившись которой проще выезжать в другие страны.

Через десять минут после открытия пункта в кабинете появляется первый желающий привиться - мужчина лет 40. Дмитрий Сергеев хочет вакцинироваться Vero Cell:

- Созрел для прививки.

В прошлом году перенес коронавирус в легкой форме. Сейчас он мутирует, есть опасность заболеть более серьезно, поэтому решил защитить себя.

Перед тем как поставить укол, медики проводят опрос: интересуются, хорошо ли Дмитрий себя чувствует, имеет ли хронические заболевания, аллергию на медикаменты, были ли контакты с инфекционными больными. Дальше - осмотр: измеряют температуру, сатурацию и давление.

- Это обязательная процедура перед вакцинацией, - вводит в курс дела Нина Луговская. - Если у человека есть недомогание или проблемы со здоровьем, советуем повременить с прививкой. Такие случаи уже были. Пришла женщина на второй укол с насморком: отправили домой выздоравливать, так как торопиться тут не стоит, тем более сроки позволяют подождать.

Убедившись в том, что с Дмитрием все в порядке, врач вводит ему вакцину. Несмотря на то, что мужчина боится уколов, все проходит хорошо:

- Было не больно. На вторую прививку теперь не страшно идти. А вот от гриппа прививаться не хочу. Я им никогда не болел, поэтому не вижу в этом смысла. Однако не все такие категоричные. Ирина Хадунова рассказывает, что пару дней назад

у них привилась от гриппа 70-летняя пенсионерка:

- Она сначала прошла полный курс вакцинации от COVID-19. Потом отсчитала ровно две недели и пришла прививаться от гриппа. В теории можно сделать сразу прививку от коронавируса и от гриппа - эти препараты совместимы. Но мы все же советуем подождать две - четыре недели. Кстати, по моим наблюдениям, те, кто в прошлом году прививались от гриппа, коронавирус перенесли либо в легкой форме, либо вообще им не болели.

Под эти слова в пункт вакцинации заходит Екатерина Ходневич. Она хочет привиться от гриппа:

- Уже шесть лет каждый год вакцинируюсь от него, чтобы не заболеть или хотя бы перенести вирус в более легкой форме. Возможно, эта прививка помогла мне не заразиться коронавирусом от мужа. Правда, от COVID-19 все равно месяц назад

привилась китайским препаратом. Нужно защищаться от всех болезней.

К слову, желающих привиться от гриппа даже в дополнительном пункте вакцинации много: за час до его закрытия из десяти посетителей шестеро просили привить именно от этого вируса. Хотя обычно, говорит доктор, соотношение 70/30 в пользу препарата от коронавируса.

- У нас еще огромный резерв для вакцинации, поэтому открыли дополнительные пункты, а также продлили прививочную кампанию против гриппа: раньше она уже подходила к концу в декабре, сейчас решили пролонгировать до января, чтобы привить как минимум 40% населения. Что касается коронавируса, то вакцинами мы обеспечены. Задача до конца года - привить 60% населения, чтобы началось формирование коллективного иммунитета. Сейчас привито около 30%. В последние две-три недели серьезно нарастили темпы, - резюмирует главврач Толочинской ЦРБ Алексей Вишневский.

Алексей Вишневский: "Ярых антипрививочников, которые верят в идею чипирования через вакцину, у нас в районе немного. К сожалению, некоторые пожилые люди отказываются прививаться, потому что им звонят дети и просят этого не делать по каким-то необъяснимым причинам".

Из общего числа вакцинированных в Толочинском районе "Спутником V" привито 65%, Vero Cell - 35%

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

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