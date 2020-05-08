Приятно, что даже в таком почтенном возрасте остаешься нужным обществу - ветеран

8 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ветерана Федора Кривоногова чествовали сегодня в одном из выставочных залов Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова в Могилеве. Председатель облисполкома Леонид Заяц вручил фронтовику юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и подарки. Вместе с губернатором разделили торжественный момент дочь ветерана Татьяна Будькова, представители городского и областного исполнительных комитетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо вам, Федор Иванович, за мужество и храбрость. За то, что в сложный для родины час вы стали на ее защиту со всем советским народом. Мирного вам неба, здоровья и долгих лет жизни", - пожелал ветерану Леонид Заяц.

Леонид Заяц поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Федора Ивановича Кривоногова

Федор Иванович в свою очередь поблагодарил всех присутствующих: "Приятно, что даже в таком почтенном возрасте ты остаешься нужным обществу. Спасибо большое, что не забываете меня и всех тех, кто воевал за нашу страну. Мы честно выполняли свой долг, стояли насмерть, и многие так и остались в земле тех мест, где происходили страшные сражения. И мы не имеем права забыть их подвиг. Мы шли в бой за счастливое будущее, за наших детей, внуков и правнуков. Тогда никто не думал о себе. Берегите мир на земле. С наступающим Днем Победы!"

Федор Кривоногов ушел на фронт в 1943 году. Ему было 17 лет. Молодой солдат попал в школу летчиков и штурманов авиации дальнего действия ночных экипажей - во 2-ю Ивановскую высшую офицерскую школу. Стал стрелком-радистом. После этого оказался в 30-м гвардейском бомбардировочном авиационном Краснознаменном Смоленском полку в составе экипажа дальнего бомбардировщика ИЛ-4. За войну их машину подбивали дважды. Победу Федор Иванович встретил на борту своего самолета на аэродроме - они должны были лететь на Либаву (Лиепая). За свою жизнь он собрал немало наград: медали "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", орден Великой Отечественной войны II степени. Есть и мирные награды - два ордена "Знак Почета" и медали "За освоение целинных земель".

В этом году Федор Иванович отметит 95-летний юбилей. У него шестеро детей, девять внуков и тринадцать правнуков.

Выставка "Это надо не мертвым, это нужно живым" в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова откроется для широкой аудитории завтра, 9 мая.

"В выставочном проекте мы постарались раскрыть довоенный и военные периоды жизни, трагические и героические истории, - рассказала директор музея Елена Боброва. - В нескольких залах разместились полотна с изображениями битв, сценами фронтовой жизни, портретами воинов. Дополнена выставка личными вещами, скульптурами и атрибутами той эпохи". Заключительная часть экспозиции - "Аллея Памяти". В ее состав вошли 30 снимков ведущего фотокорреспондента БЕЛТА Олега Фойницкого, на которых изображены ветераны Великой Отечественной войны.

Познакомиться с выставкой можно до 10 июня. После этого она отправится в Бобруйск.-0-