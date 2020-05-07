Приятно, что окружены вниманием и заботой - ветеран из Гродно

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Солдаты Победы" стартовала в Гродненской области. Одними из первых поздравления на дому, но в торжественной обстановке, принимали ветераны Валентина Баранова и Семен Подофедов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ветеран Великой отечественной войны Валентина Баранова

Во время поздравлений

Во дворике по улице Парижской коммуны в центре Гродно военный оркестр исполнил для двух главных зрителей популярные мелодии минувших лет и марши. Поздравили ветеранов представители местной власти, общественных объединений, военкомата. Вручили им и юбилейные награды.

"Ту радость, что мы сегодня испытываем, сложно передать словами, - подчеркивает Валентина Баранова. - Я солдат, и всегда стремилась встречать праздник вместе со своими единомышленниками, сослуживцами. Сегодня вместе с нами поздравления принимают и все те, кто приближал победу, но не дошел до нее, кого сегодня нет рядом". То, что ветеранов поздравляют, чествуют, по словам Валентины Петровны, лучшее доказательство, что память о Великой Победе жива.

"Конечно, нам приятно, что мы окружены вниманием и заботой, - отмечает Семен Подофедов, которому недавно исполнился 101 год. - Тогда во время войны мы даже не мечтали об этом: просто делали все, что могли, чтобы приблизить победу. Как бы ни было тяжело, но мы жили надеждой". Семен Феофанович прошел дорогами войны от Кавказа до Праги. Он убежден, что важно не забывать, какой ценой далась стране и людям эта Победа.

Валентина Баранова и Семен Подофедов

"Сегодня в регионе проживают 332 ветерана. К каждому из них особое отношение. И даже в таких сложных эпидемиологических условиях мы стараемся устроить им праздник, благодарим за военные подвиги, восстановление страны в тяжелое послевоенное время", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он добавил, что мероприятия акции "Солдаты Победы" проходят во всех районах области. Сценами для поздравлений зачастую становятся дворы жилых домов.

Продолжаются в регионе и возложения цветов к памятникам, братским могилам, мемориальным комплексам. На 9 мая запланированы презентация книги о героях войны, именами которых названы городские улицы, торжественное возложение цветов, а также праздничный салют в Гродно.-0-

Фото Леонида Щеглова