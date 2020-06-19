Прикладываем все силы, чтобы прервать цепь заражений COVID-19 - эпидемиолог

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологи работают с заболевшими инфекцией COVID-19, прикладывают все силы, чтобы прервать цепь заражений. От качества и своевременности этой работы зависит объем задач, с которыми потом придется иметь дело лечебной службе. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА заведующая эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко, получившая Благодарность Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи.

В отделе Екатерины Хомченко есть несколько структурных подразделений, спектр задач которых очень широкий. Это эпидемиологическое слежение за инфекционной и паразитарной заболеваемостью в городе в целом (по острым кишечными инфекциями, парентеральным вирусным гепатитам, Лайм-боррелиозу). Есть отделение, которое занимается надзором за организациями здравоохранения по обеспечению безопасных условий пребывания пациентов и работе персонала, отделение профилактики ВИЧ-СПИД. Работает отделение особо опасных инфекций с санитарно-карантинным пунктом. "Условно говоря, именно на его плечи легла особенно большая ответственность в нынешних реалиях. В Национальном аэропорту Минск осуществляется санитарно-карантинный контроль, это был первый барьер по минимизации риска завоза коронавирусной инфекции в масштабах не только столицы, но и всей Беларуси, - отметила Екатерина Хомченко. - Динамическая оценка эпидситуации по инфекционным заболеваниям, в том числе имеющим международное значение, проводилась всегда. Теперь же эта работа потребовала дополнительных сил. Вся санитарно-эпидемиологическая служба работает в круглосуточном режиме".

На первый взгляд кажется, что городской центр выступает только неким координационным пунктом, который занимается оценкой общей ситуации и принимает управленческие решения, определяет меры профилактики для снижения заболеваемости. Но он находится в тесном взаимодействии с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, лечебной службой. "При выявлении заболевшего для организации медицинского наблюдения, лабораторного обследования идем рука об руку с лечебной и лабораторной службами, - поясняет врач-эпидемиолог. - Я тоже неоднократно выезжала в очаг, например, к первому заболевшему в Минске, для сбора эпидемиологического анамнеза, уточнения маршрута передвижения заболевшего, определения круга контактных лиц, проведения дезинфекционных мероприятий. Не работая с пациентами, коллегами из лечебной службы, не увидишь всей картины, эпидситуации и проблемных вопросов, которые требуют оперативного решения. Специалисты городского центра выезжают в стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения и другие, где регистрируются случаи COVID-19, - как для организации санитарно-противоэпидемических мероприятий, так и для оценки проводимых".

Заведующий отделением призналась, что страха перед новыми вызовами не было, скорее, волнение. "Мы понимали, что рано или поздно первый случай заболевания в Минске будет зарегистрирован, но было и волнение, отчасти от того груза ответственности, который на тебя возложен. Мы знали, что главное - экипировка в средства индивидуальной защиты (противоэпидемический комплект). Это ключевое правило остается и сейчас. Если принимать все меры безопасности, то можно быть уверенным, что защищен. Это мы видим и на примере коллег, которые непосредственно работают в с заболевшими", - добавила Екатерина Хомченко.

Она чувствует, что коронавирус поменял отношение людей к медицинским работникам, их роль стала более значимой в глазах общества. "Потому что самое дорогое для человека - здоровье. В суете мы порой забываем о главных ценностях. А когда приходит беда, больше всего ждем помощи. И сейчас все слова благодарности, которые звучат в адрес медиков, знаки внимания очень приятны. И заслуженны", - отмечает врач-эпидемиолог.

В профессии Екатерина Хомченко восемь лет, если не считать студенческие годы. В ее семье не было медиков, но к этому делу лежала душа. И год за годом приобретая опыт, расширяя горизонты, осваивая новое, она поддерживала и развивала все лучшее, что есть в школе эпидемиологии минского городского центра, санэпидслужбы Беларуси.-0-