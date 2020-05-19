Прима: прямые телефонные линии - действенный способ связи между жителями столицы и властями

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии - это достаточно действенный способ связи между городскими властями и жителями столицы, поскольку позволяют руководству города получить живую обратную связь с населением. Такое мнение журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима во время приема граждан в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"При проведении прямых телефонных линий мы нацелены максимально вникнуть во все проблемы населения, разобраться в них со специалистами и наметить пути их решения, - сказал Виталий Прима. - Когда видим, что поступают звонки по схожей тематике, это говорит о том, что в определенной сфере существуют проблемы и их надо решать через организационные меры, изменение законодательства или другими способами. В целом же это живая обратная связь с людьми, которые оперативно могут донести волнующие их вопросы до руководства города".

Чаще всего минчане обращались по вопросам сферы ЖКХ (благоустройство, капитальный ремонт домов и подъездов, содержание территорий и нежилых помещений). "Это связано с тем, что потребители таких услуг ежедневно сталкиваются с работой нашего жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому на все недоработки или проблемы, которые там появляются, реагируют первыми", - заметил помощник Президента. Он также добавил, что работа по реорганизации системы ЖКХ в Минске, которая проводилась с 2015 года, дала положительные результаты: население теперь понимает, за какие услуги какие суммы приходится оплачивать, однако осталось еще несколько направлений, которые следует усовершенствовать. В основном это кадровые и организационные вопросы. "Думаю, Минский горисполком совместно с Министерством ЖКХ должен продолжать эту работу", - констатировал Виталий Прима.

Также сегодня к помощнику Президента обращались многодетные семьи. Их интересовали вопросы назначения и использования государственной поддержки. По возможности специалисты дали соответствующие разъяснения на основе действующего законодательства по телефону, некоторые озвученные проблемы потребовали дополнительного изучения. Так, чаще всего молодых родителей волновала тема назначения и досрочного использования семейного капитала в связи со вступлением в силу нового законодательства. Виталий Прима акцентировал внимание на необходимости проведения разъяснительных мероприятий для многодетных семей, чтобы они смогли получить такую помощь со стороны государства своевременно и в полном объеме.

Еще одной темой сегодняшней прямой телефонной линии стало строительство, причем во многих случаях сверхнормативное. Так, например, минчанка была обеспокоена сроками возведения своего дома по ул.Быховской. В 2015 году было начато строительство, в 2019-м застройщик бросил все силы на работы в первом подъезде, в то время как в ее втором подъезде они даже не начинались. Женщина попросила у руководства города, чтобы дом сдали целиком, а не пусковыми комплексами.

"Сегодняшние вопросы мы взяли на контроль, администрациям районов поручено принять меры по устранению выявленных недостатков. Иногда, когда люди обращаются к нам, видно, что многие вопросы рассмотрены поверхностно, поэтому наша задача - вникнуть во все эти процессы и найти нестыковки, которые существуют, нацелить местные органы власти на решение проблем конкретных людей", - пояснил помощник Президента.

Для этого, по словам Виталия Примы, он лично и специалисты Мингорисполкома практикуют выезды на места, чтобы ознакомиться с проблемой, оценить ее масштабы и наметить конкретные алгоритмы работы. "Во время проведения сегодняшней прямой телефонной линии мы договорились с заявителями о том, что в течение двух недель у нас будет предусмотрен выезд на объекты с моим участием, представителями администраций районов, заказчиками, чтобы проверить обоснованность тех или иных претензий и устранить их", - заключил он.-0-