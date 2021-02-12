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12 февраля 2021, 19:41

Пример, достойный подражания

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Как за три года в пять раз увеличить валовый сбор семян рапса, в три раза – зерна, вдвое – выручку от реализации молока и заработную плату коллектива, знают в СУП "Межлесское" Лунинецкого района.

В нужные руки

По здешним меркам, СУП "Межлесское" относительно небольшое хозяйство: в распоряжении порядка 5 тыс. га сельхозугодий, из которых почти 4 тыс. га – пашня, еще около 1000 га ежегодно засевают травами. Плодородность почв не самая лучшая – в среднем 22 балла, а на торфяниках местами доходит до 32 баллов. Поэтому работать здесь привыкли с полной отдачей и исключительно на результат. Правда, так было не всегда.

Убыточное сельхозпредприятие в 2018 году выкупило у государства местное фермерское хозяйство "Новицких". Вместе с весомыми долгами достались в придачу давно устаревшие и отслужившие свой срок основные фонды, неокультуренные поля, а еще коллектив, который уже давно перестал верить в то, что некогда прибыльное хозяйство еще можно возродить.

За работу принялись засучив рукава. Нашли толкового, а главное – амбициозного, целеустремленного и настойчивого руководителя, которым стал Сергей Шаш. До этого молодой специалист уже успел поработать главным агрономом в одном из хозяйств Березинского района, а в 25 лет его назначили директором одного из ведущих сельхозпредприятий Логойщины.

– Сначала провели мониторинг хозяйства, чтобы выяснить, с каких направлений нужно начинать. Как оказалось, со всех и сразу: почти все здания нуждались в ремонте, поля должным образом не обрабатывались, вся техника морально устарела, а оборотных средств на счету не хватало даже чтобы покрыть текущие затраты, – вспоминает Сергей Анатольевич.

Вместе с учредителем хозяйства Владимиром Новицким составили стратегию развития: поставили четкие задачи, к чему "Межлесское" должно прийти спустя определенное время, установили сроки окупаемости.

Как отмечает директор, можно смело говорить, что начинали практически с нуля.

– Кадры, поля, фермы стали основными в списке задач. На то время в хозяйстве работало 250 человек.

Числилось больше 40 специалистов. Остались те, кто захотел трудиться по новым правилам, главное из которых – ставить цель и идти к ней, – говорит Сергей. – Не люблю я жить и работать по поговоркам, присказкам, в сельском хозяйстве такое не пройдет. Здесь должно быть большое желание трудиться, и зачастую делать это приходится с раннего утра и до позднего вечера. Бывает, даже без выходных. Поэтому сегодня в хозяйстве действует такой принцип: кто работает, тот зарабатывает.

Надо сказать, средняя заработная плата в "Межлесском" одна из самых высоких среди хозяйств Лунинецкого района. Если сравнить с 2017 годом, то она выросла в два раза – до 1017 рублей. Да и условия труда на фермах стали куда лучше.

Из молока – сгущенка

Всего в структуре хозяйства работает два молочно-товарных комплекса, на которых за последние годы прошла масштабная реконструкция. Общее поголовье – 4000 голов КРС, из которых 1380 голов – дойное стадо.

– Наша основная специализация – молочное животноводство с развитым производством зерна и рапса. По итогам 2020 года удой на корову составил 8136 килограммов молока, хотя еще три года назад этот показатель был чуть больше 4,7 тыс. килограммов. В месяц производим около 1000 тонн белого золота, – отмечает наш собеседник. – Все молоко экстра-классом реализуем на Рогачевский молочно-консервный завод. Из нашего молока делают продукт, который знают далеко за пределами страны, – сгущенку. Хочу отметить, что такого надежного и ответственного партнера, как ОАО "Рогачевский МКК", нужно еще поискать! В целом, считаю, хозяйству очень повезло как с партнером, так и с инвестором, ведь любая наша идея всегда поддерживается нашим учредителем Владимиром Константиновичем.

Вот и сейчас Сергей Шаш не отрицает, что хотел бы расширить территорию сельхозпредприятия. Нужны новые земли, что позволит значительно увеличить поголовье скота, следовательно, вырастет производство молока и, соответственно, заработная плата у людей, а также отчисления налогов в бюджет.

– Проблемы в сельском хозяйстве всегда были, есть и будут. В этом деле не стоит пенять на погоду или еще какие-то факторы. У нас по 2020 году сложился неплохой урожай: получили 36 ц/га рапса, собрали с гектара 4,7 тонны зерна. И это при нашей невысокой балльности, – говорит он. – Вот и сейчас все подготовительные работы к весеннему севу уже давно выполнены: калий и фосфор внесли, почву обработали, семена закупили, удобрения подготовили, техника вся исправная. Осталось только ждать отмашки агронома и приступать к севу.

Хозяйство производит под свою потребность комбикорм для всех групп животных, что позволяет не только снизить себестоимость производства молока, но и не зависеть от внешних факторов.

Специально для этого на территории "Межлесского" построен новый комбикормовый завод, где в сутки производится порядка 18 тонн кормов.

Финансовые успехи КСУП "Межлесское":

удой на корову 2017 – 4729 кг 2020 – 8136 кг;

реализовано молока 2017 – 5842 тонны 2020 – 11559 тонн;

намолот зерна (в бункерном весе) 2017 – 5035 тонн 2020 – 14600 тонн;

рапса 2017 – 272 тонны 2020 – 1580 тонн;

выручка за молоко (с налогами) 2017 – 3972 тыс. руб. 2020 – 11444 тыс. руб.;

общая выручка (с налогами) 2017 – 5344 тыс. руб. 2020 – 16444 тыс. руб.;

средняя зарплата 2017 – 521 руб. 2020 – 1017 руб.

Марина Валах

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