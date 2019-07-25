Примерить экипировку огнеборца предложат на празднике пожарной службы в Гомеле

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня пожарной службы в Гомеле пройдет на открытой площадке у Ледового дворца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Организаторы праздника, который начнется в 11.00 27 июля, готовят для гостей разнообразные локации и точки активностей. Например, на специальной выставке представят пожарную аварийно-спасательную технику, спасатели познакомят со спецификой своей работы.

Еще на одной площадке в чемпионате по безопасности дети и их родители смогут обучиться правилам действия при ЧС. Самым смелым предложат пройти сквозь дым в специальном оборудовании спасателей, покорить вершины на площадке "Царь горы", почувствовать себя огнеборцем, надев спецодежду.

На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, а затем обменять их на призы и сувениры.

Также в программе праздничный концерт. Хорошее настроение будут дарить и яркие ростовые куклы, фото с которыми станут добрым воспоминанием о мероприятии.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске". Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается сейчас как День пожарной службы. -0-