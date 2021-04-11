Примеры стойкости узников концлагерей должны стать уроком мужества и патриотизма - мнение

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Примеры стойкости узников концлагерей должны стать уроком мужества и патриотизма для современной молодежи. Такое мнение высказала председатель Гомельской областной общественной организации "Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма" Анна Михайлова на митинге, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей, передает корреспондент БЕЛТА.

Митинг прошел у памятного знака жертвам фашизма на площади Восстания областного центра. Для Анны Михайловой, которая сама прошла через ад военного лихолетья, это место многое значит. Она выразила благодарность всем, кто помогает бывшим узникам, оставшимся в живых. "Надеюсь, годы, проведенные в застенках концлагерей, не уйдут в небытие, а послужат уроком мужества и патриотизма для современной молодежи. Ведь многие тысячи взрослых и детей приняли мученическую смерть. Невозможно забыть все злодеяния и зверства, которые творили фашисты на нашей земле, особенно с самой незащищенной категорией - детьми. Да, у нас отняли детство, но не отняли уверенности в том, что наши дети и внуки будут жить лучше нас", - рассказала она. По ее мнению, к счастью, многие современные дети и подростки не знают, что такое война, но обязаны помнить, какой ценой досталась Победа.

Анна Михайлова пожелала молодым людям оставаться социально неравнодушными, понимать значимость тех победных дней в Великой Отечественной войне. "Бережно храните то человеческое благо, которое емко вмещает такое простое слово "мир", - подчеркнула она.

Примеры испытаний и мучений в годы войны привел и председатель правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков. Он подчеркнул также значимость сегодняшнего спокойствия и чистого неба над головой, пожелал молодым людям никогда не знать, что такое война.

81-летняя гомельчанка Валентина Николаевна призналась: не может сдерживать эмоций, когда проходит мимо памятного знака. "Сердце готово выскочить из груди. Просто немыслимо, что пришлось пережить узникам, детям. Какие зверства и мытарства…" - сказала она. Несмотря на недомогание, нашла в себе силы прийти к барельефу и почтить память жертв концлагерей.

Участниками митинга-реквиема стали представители местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций и молодежь. Они почтили память пострадавших и погибших узников фашистских концлагерей минутой молчания, возложили венки и свежие цветы к барельефу.

Ежегодно акция памяти проводится по инициативе Гомельского городского общественного объединения "Дети войны" при поддержке Гомельского горисполкома.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, проходят также во всех районах юго-восточного региона. Организуются патриотические акции, круглые столы, диалоги поколений, выставки, люди возлагают цветы к местам памяти.-0-