3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморский край России заинтересован в поставках продукции предприятий Могилевской области. Об этом шла речь на встрече представителей двух регионов в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палате

"В ходе встречи обсуждались вопросы по условиям и срокам поставки продукции, возможный ассортиментный перечень. Свое мнение и предложения по сотрудничеству высказали все участники переговоров. Договорились более детально проработать и обсудить наиболее выгодные для обеих сторон условия сотрудничества. Следующую встречу запланировали провести в период с 10 по 12 марта этого года", - говорится в сообщении регионального отделения БелТПП.

От белорусской стороны в мероприятии приняли участие генеральный директор Могилевского отделения БелТПП Геннадий Черный, заместитель гендиректора по внешнеэкономическим связям Татьяна Алексеева, руководитель отделения посольства Беларуси в Хабаровске Валерий Сахно, генеральный директор МГО "Мясомолпром" Дмитрий Бонохов, а также представители ОАО "Могилевский мясокомбинат", ОАО "Бобруйский мясокомбинат" и ОАО "Бабушкина крынка". С российской стороны были министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Русских и руководство крупнейшей российской торговой сети "Самбери".-0-