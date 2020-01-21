Принадлежащие Витебской области акции 31 предприятия предлагаются к продаже в 2020 году

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащие Витебской области акции 31 предприятия предлагаются в 2020 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Предложение поучаствовать в приватизации для потенциальных инвесторов осталось на уровне 2019 года как по акционерным обществам, чьи ценные бумаги включены в перечень, так и по количеству акций и условиям их реализации.

В основном речь идет о продаже пакетов ценных бумаг размером от 25% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО. При этом количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению Витебского облисполкома при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей. Таким способом Витебская область готова реализовать принадлежащие ей акции 24 ОАО, в числе которых завод "Эвистор", "Витебскобллен", Оршанский комбинат строительных материалов, Западно-Двинский межрайагротехсервис, "Витебский Хозторг", "Знамя индустриализации", Витебский мотороремонтный завод, "Поставымебель", Строительный трест №9 Витебска, Обольский керамический завод.

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала семи ОАО, продав полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстроя" (38,81%), "Жилстроя" (1,4%), завода "Этон" (17,61%), "Витрембыта" (99,88%), "Керамики" (26,47%), Витебского приборостроительного завода (60,89%). Из них по двум предприятиям ("Витрембыт" и Витебский приборостроительный завод) акции предлагаются к продаже по конкурсу.

Предполагается, что реализация ценных бумаг будет организована через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Первый аукцион по продаже пакета акций ОАО "Жилстрой" назначен на 29 января. Стартовая цена пакета акций (почти 1,9 тыс. ценных бумаг), установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2019 года, превышает Br114,6 тыс. Реализация активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты "Витебскоблимущества".-0-