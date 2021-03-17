"Принцессу-2021" выберут в ГГТУ имени П.О.Сухого 18 марта

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурс грации и артистического мастерства "Принцесса-2021" состоится в ГГТУ имени П.О.Сухого 18 марта, сообщили БЕЛТА в вузе.

Девять самых обаятельных, смелых и элегантных студенток будут покорять зрителя и жюри со сцены своим интеллектом, мастерством и красотой.

Девушки уже готовятся к выступлению. У каждой - свой творческий номер, каждая составила визитку о себе, наполненную не одним килограммом изюминок. К примеру, второкурсница энергетического факультета Анастасия Мацукевич признается, что она не волшебница, но в скором будущем сможет превращать тепло в другие виды энергии. "Мамина радость, папина сладость и бабушки с дедушкой кислород. Увлекаюсь волейболом, а в свободное время посещаю тренажерный зал. Прирожденный фотограф и спец по завариванию чая", - шутит девушка. При этом с юмором добавляет: определить свою цель для нее - как найти Полярную звезду. Хотя не скрывает: стремится прожить жизнь на все 100. А первокурсница машиностроительного факультета Снежана Панкевич отважилась на участие в конкурсе, чтобы испытать себя на прочность, отлично провести время, получить позитивные эмоции и почувствовать себя настоящей принцессой.

Весьма интересны и хобби участниц. Так, Анастасия Никитина, которая представит машиностроительный факультет, играет на укулеле и создает значки из фетра. А студентка факультета автоматизированных и информационных систем Екатерина Фролова в свободное от учебы время создает кукол в исторических костюмах, рисует, обожает читать книги.

В программе вечера - fashion show, красочные фотозоны, конкурсные номера и показ свадебной моды. Сейчас на сайте вуза проходит онлайн-голосование за красавиц и умниц.

Традиционно университетский конкурс грации и артистического мастерства знаменует приход весны. Он проводится с 1996 года. С этого времени на сцене вуза блистали более 200 девушек. По итогам состязания победительнице каждого года присвоен титул "Принцесса ГГТУ". Были случаи, когда "Принцессы ГГТУ" перерастали в участниц конкурсов "Мисс Беларусь" и "Мисс мира". Самые успешные представляли область и страну на престижных состязаниях грации и красоты.-0-