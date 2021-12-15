Приобретение школьного автобуса и транспорта для инвалидов: Соловей провел прием граждан в Лоеве

15 декабря, Лоев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы приобретения нового автобуса для подвоза школьников, специального автомобиля для людей с ограниченными физическими возможностями, благоустройства обсуждались сегодня на прямой телефонной линии и приеме граждан, которые провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в Лоеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Из деревни Чаплин Лоевского района поступил звонок с просьбой приобрести дополнительный школьный автобус для района. "В нашей деревне детям приходится уже в 6.20 отъезжать от школы, чтобы попасть на занятия в Лоев. Автобус попутно забирает детей из близлежащих населенных пунктов. Круг подвоза достаточно большой. И дополнительный автобус позволит разбить существующий маршрут на более короткие, уменьшить зону обслуживания", - объяснила обратившаяся сельчанка.

Главное управление образования облисполкома проработает вопрос выделения автобуса на следующий год. Председатель райисполкома Вероника Байкова уточнила, что всего в районе подвозят 187 детей из 27 населенных пунктов.

Помочь приобрести специальный автомобиль с подъемником для людей с ограниченными возможностями просила сотрудник Лоевского ТЦСОН. "Мы работаем с людьми с ограниченными возможностями. И на новом автомобиле сможем подвозить инвалидов на культурно-массовые мероприятия, различные кружки. Это позволит людям с ограниченными возможностями быть в обществе, чувствовать себя востребованными", - пояснила работник.

Прозвучала на прямой линии и просьба прогрейдировать дорогу от деревни Партизанская до деревни Дубровица Хойникского района. Как отметил житель региона, некоторое время назад на этом участке длиной 8 км подсыпали щебенку, но прошли дожди, размыли ямы. Геннадий Соловей подчеркнул, что это связующее звено между деревнями, и поручил балансодержателю решить вопрос.

Дозвонившийся гомельчанин рассказал, что он купил полдома, вторая половина принадлежит области. "Дом конца 50-х годов прошлого века постройки, но в нем никогда не проводился ни текущий, ни капитальный ремонт. Два года назад соседка умерла, и ее часть дома становится все хуже и хуже, буквально в плачевном состоянии", - описал ситуацию мужчина. Он уточнил, что хотел бы приобрести и вторую часть.

Председатель облисполкома поставил задачу ответственным службам всесторонне изучить ситуацию.

На прием пришла председатель одного из кооперативных домов в Лоеве. Она отметила, что ранее уже обращалась по некоторым вопросам и поблагодарила, что многие из них решились. Но остается проблема - пустующий частный дом поблизости. По словам лоевчанки, он окружен кустами, зарослями, с участка ползут змеи. "С 1995 года в нем никто не живет", - уточнила жительница райцентра. Участок огородили, но, по словам женщины, это проблему не решает. К тому же гараж, по ее мнению, поставили с нарушениями.

Жительница райцентра перечислила и другие волнующие темы - касающиеся обустройства дорожки, качества песка на площадке. По каждому аспекту разберутся специалисты.

Из Петриковского района с вопросом о трудоустройстве обратилась сельчанка из деревни Бринев. "Шесть с половиной лет отработала сортировщиком, а сейчас не могу трудоустроиться", - посетовала она. В ближайшее время женщине предложат варианты.

Также на приеме поднимались и другие вопросы. По каждому из них даны поручения.-0-