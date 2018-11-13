Приоритетом кадровой политики в Могилевской области является работа с молодежью - Доманевский

13 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Приоритетом кадровой политики в Могилевской области является работа с молодежью. Об этом заявил сегодня на форуме молодых специалистов, получивших в 2018 году первое рабочее место в в Могилевской области, председатель облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форма открытого диалога в общении с молодежью уже стала традиционной, - отметил губернатор. - Эта важная встреча, потому что на ней мы знакомимся. В дальнейшем, посещая учреждения и предприятия, мы там будем общаться на производстве и на участках работы, которые вверены вам в соответствии с полученным дипломом. Мы будем присматриваться к вам на протяжении длительного периода, понимая, что вы в своем большинстве остались работать на малой родине и связываете с ней свою дальнейшую жизнь".

По мнению председателя облисполкома, проблема кадровой политики - одна из важнейших для любого руководителя, для ее решения он находит резервы в молодежной среде. "На молодежь руководство страны все больше возлагает надежды и обязанности по управлению государством, отдельными секторами экономики, промышленными предприятиями и учреждениями социальной сферы", - констатировал Владимир Доманевский.

По словам губернатора, в Могилевской области совершенствуется система работы с кадрами. "Мы формируем ежегодно перспективный резерв кадров. Если раньше это было 40-50 человек, сегодня в перспективном резерве насчитывается порядка 136 личностей, к которым мы присматриваемся. Это люди не только из сферы производства, но и представители студенчества. Это важно, так как рано или поздно руководители нынешней поры уйдут со своих должностей, придет ваше время, вам придется определять дальнейшую судьбу коллектива, территории, где живете", - сказал Владимир Доманевский, обращаясь к молодым специалистам.

Участниками нынешнего форума стали около 100 человек - молодые работники организаций агропромышленного комплекса, социальной и производственной сферы.-0-