Приоритеты управления Беловежской пущей сохранятся в ближайшие 10 лет

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. План управления национальным парком "Беловежская пуща" сохранит свои приоритеты в ближайшие 10 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник научного отдела нацпарка Дмитрий Бернацкий.

В национальном парке разработали новый план управления национальным парком "Беловежская пуща" на 2022-2031 годы. Проект документа сегодня вынесен на общественное обсуждение. В нем определены долгосрочные цели и задачи управления особо охраняемой природной территорией (ООПТ), а также меры по их достижению. Основная цель плана - сохранить в естественном состоянии уникальные объекты Беловежского леса, биологическое и ландшафтное разнообразие ООПТ, восстановить нарушенные природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность.

"Коренных отличий от предыдущего плана управления нет, потому что главные приоритеты управления Беловежской пущей не меняются. Мы проинвентаризировали прошлый план управления, добавили в него актуальные моменты, связанные с трансграничностью территории. Остались четыре основные долгосрочные цели. Это сохранение природного наследия пущи в естественном виде, развитие научных исследований природных комплексов, туристическая и рекреационная деятельность, экологическое образование и просвещение", - отметил Дмитрий Бернацкий.

Восстановление и сохранение естественного гидрологического режима пущи остается приоритетным направлением деятельности. Также разработчики плана сделали больший упор на реабилитацию аборигенных видов и борьбу с инвазионными растительными комплексами. "Эта проблема становится все острее не только для пущи, но и для других территорий", - заметил собеседник.

Научные исследования, по его словам, прежде всего будут направлены на совершенствование системы долговременного мониторинга природных экосистем. "Запланировали также переиздать несколько старых публикаций о Беловежской пуще, которые до сих представляют ценность с научной точки зрения", - дополнил ученый.

С проектом плана управления можно ознакомиться на сайте национального парка www.npbp.by. В течение месяца, до 3 января, общественность может направлять свои замечания и предложения в природоохранное учреждение.-0-