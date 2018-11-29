Приостановка работы школы в Осиповичах не повлияет на учебный процесс - райисполком

29 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Приостановка работы средней школы №4 в Осиповичах не повлияет на учебный процесс. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Осиповичского райисполкома Анна Землянухина.

По ее словам, несмотря на приостановку с сегодняшнего дня работы школы по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, учебный процесс не прерван. Все дети переведены в местную гимназию и распределены по классам. 1-2-е классы сегодня начали обучение в первую смену, а остальные будут учиться во вторую - с 14.00.

"Такое оперативное решение о закрытии школы, конечно, вызвало определенные организационные трудности и напряженность, но все возникающие вопросы решаются по ходу. На учениках это никак не отразится - на входе в гимназию детей встречают их же учителя и сопровождают в классы", - отметила Анна Землянухина. - До этого времени учебный процесс в гимназии был организован в одну смену, теперь же она будет работать в две смены. Здесь будут обучаться более 1,3 тыс. человек".

Сейчас изучается вся техническая документация средней школы №4, и в ближайшее время будет принято решение о том, что дальше делать со зданием: проводить работы по укреплению плит перекрытия третьего этажа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, или проводить реконструкцию здания с капремонтом.

Как сообщалось, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы средней школы №4 в Осиповичах. Здание 1966 года постройки было инструментально обследовано специальной организацией. По результатам проверки, перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии. Для решения вопроса нужно проводить работы по снятию нагрузки с плит и их укреплению. Сама постройка трехэтажная, перекрытия - железобетонные плиты. В школе обучаются 740 человек.-0-