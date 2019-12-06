Приподнятые переходы и видеофиксация - в Гомеле реализуют допмеры по дорожной безопасности

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры предложено внести в комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Гомеле на 2020 год. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Павел Млынарчик, безответственное отношение водителей к скоростному режиму является одной из главных причин ДТП - в 40% происшествий в этом году. Также среди опасных факторов - неправильный проезд пешеходных переходов (почти 25%) и перекрестков (около 18%), несоблюдение дистанции (порядка 10%).

Павел Млынарчик убежден, что эффективным средством для замедления трафика являются пешеходные переходы, приподнятые до уровня тротуара. "Фактически это аналог "лежачего полицейского". Пешеходу переходить по такому объекту дорогу гораздо удобнее, а его приподнятая конструкция напоминает водителям, что на дорогах они не главные. Такие переходы не затопит дождем, они всегда будут чистыми и сухими. Прием отлично работает на выездах с второстепенных дорог на главную, где водители должны сбавлять скорость", - охарактеризовал преимущества он.

Также актуален и вопрос дальнейшей установки стационарных камер для автоматического контроля за скоростным режимом. "УГАИ направило предложения в МВД, они будут рассмотрены, затем приняты решения", - отметил Павел Млынарчик. Как пояснил в беседе с журналистами начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Николай Кухаренко, предложено, например, дополнительно установить три камеры по улице Советской, которые будут функционировать в стационарном круглосуточном режиме. Прорабатываются вопросы оборудования системами видеофиксации и других магистралей, а также опасных перекрестков.

Успокоение трафика, пояснил Павел Млынарчик, приведет к снижению общего количества ДТП, уровню смертности на дорогах среди пешеходов и велосипедистов, снижение выбросов в атмосферу, шумового загрязнения города, увеличению пропускной способности улиц.

Также в комплексе мероприятий предусматривают и меры по улучшению видимости на пешеходных переходах. В качестве примера была приведена территория в районе Центрального рынка, где вблизи переходов установлены специальные сигнальные столбики. "Они не дают возможности парковать автомобили ближе чем в 5 м от "зебры", что позволяет пешеходам не попадать в "мертвую" зону и не подвергать себя риску. Такие зоны появятся и на других участках с интенсивным движением пешеходов", - сказал начальник отдела.

Кроме того, предложено продолжить практику оснащения пешеходных переходов дополнительными светодиодными светильниками. "Однако выполнять эту работу необходимо правильно. Источник света должен находиться до перехода со стороны приближающегося автомобиля. Это создает эффект позитивного контраста. Пешеход становится ярким объектом на темном фоне", - обратил внимание Павел Млынарчик.

Среди мероприятий на будущий год были названы также реконструкция улицы Шевченко, устройство накопительной площадки для межрейсового отстоя общественного транспорта вблизи областного клинического кожно-венерологического диспансера, оборудование дополнительных парковочных мест для посетителей диспансера и др.

Еще одно важное направление комплекса связано с информационно-разъяснительной работой. Оно включает различные акции, встречи, информационные часы, профилактические мероприятия и т.д.

На заседании Павел Млынарчик проинформировал, что за прошедший период этого года в Гомеле зафиксировано 121 ДТП - на одно меньше, чем за аналогичное время прошлого года. В то же время в январе-октябре в авариях в областном центре погибли 11 человек, а это на 4 больше, чем за 10 месяцев 2018-го, на одного больше стало и травмированных. Из 11 погибших - пять пешеходов, уточнил докладчик. Также отмечен в этом году и рост аварий с участием детей - с 9 до 19 случаев, в которых травмы получили 20 ребят (в прошлом году - 9). ДТП с гибелью детей в этом году в областном центре не было.

Для улучшения дорожной безопасности в этом году установлены пешеходные ограждения по улице 60 лет СССР, Богдана Хмельницкого, Буденного. Ямочный ремонт асфальтного покрытия проезжей части провели на 45,2 тыс. кв.м, также более чем на 10 улицах переустроили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, в областном центре установили свыше 410 дорожных знаков, на проезжей части нанесли почти 44 тыс. кв.м разметки. Работы в данных и других направлениях будут продолжены.

Председатель горисполкома Петр Кириченко обратил внимание, что вопросы, связанные с дорожной безопасностью, необходимо решать комплексно, конструктивно, с взаимодействием всех субъектов профилактики. Он подчеркнул, что при внедрении того или иного опыта нужно его детально изучить, учесть различные аспекты, проанализировать на перспективу и правильно применить.-0-