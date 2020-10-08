Приправа с плесенью и кишечной палочкой продавалась в Гродненской области

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приправу для жаркого с плесенью и кишечной палочкой обнаружили в одном из магазинов Островецкого района, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Приправа российского производства не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. "По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории установлено, что допустимая норма количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов превышена в 46 раз, количества плесени - в четыре раза. Также в приправе были обнаружены бактерии группы кишечных палочек", - сообщили в областной инспекции Госстандарта.

В результате ввоз в страну и обращение на ее территории опасной продукции запрещены. Также прекращено действие декларации о соответствии, которой сопровождалась эта продукция. Предписание об устранении нарушений выдано торговому объекту, где продавали опасную приправу.

В инспекции напомнили: информацию об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Беларуси можно получить на официальном сайте Госстандарта.-0-