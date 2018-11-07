Природный газ пришел в агрогородок Каленковичи Каменецкого района

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Каленковичи Каменецкого района сегодня состоялся торжественный пуск природного газа, передает корреспондент БЕЛТА.

Газификация населенного пункта велась с прошлого года по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" в несколько этапов. Генподрядчиком строительства выступило ОАО "Стройгаз, г. Брест", субподрядчиками - "Барановичигазстрой" и "Лидагазстрой". Подводящий газопровод тянули от поселка Беловежский через деревню Верховичи. Всего проложено 17,8 км газовых сетей. В строительство вложено свыше Br2 млн из республиканского бюджета и собственных средств УП "Брестоблгаз".

Каленковичи стали 15-м газифицированным агрогородком из 17 в Каменецком районе. На голубое топливо здесь уже переведены 26 абонентов. Это жители индивидуальных и многоэтажных жилых домов, которые ранее использовали сжиженный газ от емкостных установок. Выданы технические условия на газоснабжение 30 индивидуальных жилых домов, создано два кооператива численностью 85 человек. Строительство уличных сетей газопровода планируется в 2019 году согласно указу №368 при условии выделения бюджетных средств.

Со сжиженного на природный газ уже переведены и 46 квартир многоэтажных домов в деревне Верховичи. Подключены к газопроводу первые индивидуальные дома. Сформированы три коллектива по строительству уличных сетей, что позволит в будущем перевести на природный газ еще более 50 индивидуальных жилых домов. Кроме того, газификация Каленковичей дает возможность строительства подводящих газопроводов к деревне Каролин и агрогородку Долбизно. Проектно-сметная документация для этого уже изготовлена за счет средств ОАО "Беловежский" и "Агро-Нива".

"Для сельского жителя голубое топливо фактически означает начало новой жизни. Это не только стирает грань между селом и городом в плане коммунального комфорта, но и является одним из самых важных жизненных благ. С газификацией агрогородков и сельских населенных пунктов мы связываем перспективы развития территории. Это способствует созданию новых производств и рабочих мест, повышает привлекательность региона", - отметил первый заместитель председателя Каменецкого райисполкома Вячеслав Ковальчук.

В церемонии символического зажжения факела также приняли участие председатель районного Совета депутатов Ирина Нигериш, представители Брестского облисполкома, УП "Брестоблгаз", ПУ "Брестгаз" и Каменецкого района газоснабжения, местное население.-0-