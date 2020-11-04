Природный газ пришел в агрогородок Волынцы Верхнедвинского района

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась церемония торжественного пуска природного газа в агрогородке Волынцы Верхнедвинского района. Подача топлива позволила перевести от использования сжиженного газа в многоквартирном жилом фонде 136 квартир и открыло перспективу подключения к сетям природного газа 150 индивидуальных домов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

Символический факел зажгли председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, член Совета Республики, генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко и гендиректор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень. Во время церемонии гости вручили почетные грамоты и благодарности работникам, которые возводили газопровод.

Проектные работы вело государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз". Генподрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ выступило ОАО "Белгазстрой" - управляющая компания холдинга", субподрядными организациями - УП "Полоцкгазстрой" и УП "Витебскгазстрой". За 2,5 месяца работники организаций отрасли построили газопроводы высокого давления от агрогородка Прудинки до поселка Волынцы протяженностью 3,2 км.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз" рассказал, что во время реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы построено почти 373 км газопроводов. Это позволило подать голубое топливо в 115 населенных пунктов страны, на работы потрачено Br40,3 млн. "Государство оказывает значительную поддержку сельскому населению. В Витебской области в текущем году из средств республиканского бюджета на финансирование строительства подводящих газопроводов направлено свыше Br3,7 млн, газифицированы шесть сельских населенных пунктов", - отметил Алексей Кушнаренко.

В Беларуси на 1 октября протяженность сетей природного газа составляла 63,8 тыс. км, в сельской местности - 36,3 тыс. км. Газифицированы все районные центры и города, 85 городских и рабочих поселков, 3391 сельский населенный пункт и 1021 агрогородок. Потребителями являются около 2,7 тыс. промышленных и 7,2 тыс. коммунально-бытовых предприятий, 602 сельскохозяйственные организации.-0-