Прирост промышленности в Гомельской области намерены обеспечить за счет ввода предприятий

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прирост промышленности в Гомельской области намерены обеспечить за счет ввода в строй крупных предприятий, а также разработки месторождения калийных удобрений и строительства горно-обогатительного комплекса. На этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Основой экономики области Геннадий Соловей назвал промышленное производство. Он убежден, что ключевой задачей на ближайшее время должен быть дальнейший устойчивый экономический рост региона. При этом для выполнения поставленных задач важно правильно распорядиться созданной за последние годы материально-технической базой, выделить главное и сосредоточить усилия на перспективных направлениях.

"Прирост промышленности мы обеспечим за счет ввода в строй крупных предприятий в Светлогорске и Добруше, за счет разработки месторождения калийных удобрений и строительства горно-обогатительного комплекса в Петриковском районе", - уточнил глава региона. В числе приоритетных направлений он назвал и работу по привлечению иностранных инвестиций и диверсификации рынков сбыта.

Губернатор убежден, что потенциал Гомельской области позволяет ее жителям зарабатывать достойную зарплату. "Отмечу, что на протяжении ряда лет по уровню оплаты труда регион сохраняет второе место в стране. И поскольку зарплата - основной источник дохода населения, задержки ее выплаты недопустимы", - подчеркнул он.

По словам руководителя области, на местах важно обеспечить условия для того, чтобы каждый житель мог увеличить свой трудовой вклад, реализовать в полной мере свои способности и перейти в более высокодоходную группу. "Мы должны предоставить рабочие места в достаточном количестве в расчете на различный уровень подготовки, квалификации. Приведу цифру: в течение прошлого года в регионе трудоустроено почти 28 тыс. человек. Уровень безработицы за год снизился более чем в два раза - до 0,3%. Эту тенденцию необходимо сохранить", - сказал председатель облисполкома.

На особом контроле сфера сельского хозяйства. Несмотря на сложные погодные условия этого года, перед аграрным сектором стоит задача обеспечить жителей области продовольствием, а общественное поголовье кормами. Недопустимой назвал руководитель региона ситуацию с гибелью скота, которая сложилась зимой не только в юго-восточном регионе, но и в стране. "При наличии неплохой материально-технической базы, передовых технологий, но без должного хозяйского подхода и контроля область понесла потери", - констатировал Геннадий Соловей.

Также он отметил, что в регионе будет продолжена практика комплексного благоустройства населенных пунктов. Например, в этом году масштабная реконструкция проводится в Петрикове и Мозыре.

Как сообщалось, сегодня на внеочередной сессии Гомельский облсовет депутатов утвердил Геннадия Соловья в должности председателя облисполкома.-0-