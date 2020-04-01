Пришел, увидел, победил

На месте, где еще несколько лет назад был пустырь, сегодня работает успешное предприятие – ООО "Праймилк". География его поставок впечатлит даже самых мощных молочных производителей республики: Япония, Южная Америка, Африка, ОАЭ... Всего 27 стран мира, куда экспортируется 97,5% премиальной продукции – функциональных ингредиентов на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности.

Первопроходцы из Щучина

Внедрение новейших технологий, использование автоматизированного высокотехнологичного оборудования и сплоченный штат высококлассных специалистов позволили ООО "Праймилк" в короткие сроки стать известным в Беларуси и странах Восточной Европы производителем рентабельной и конкурентоспособной продукции.

Однако история этого масштабного инвестиционного проекта началась не столь радужно. В создание на Щучинщине нового производства по переработке молочной сыворотки, которое было завершено в 2016 году, вложено около 50 млн евро. Но первые годы после ввода в эксплуатацию предприятие работало без ощутимой прибыли. Новый этап в развитии производства пришелся на 2017-й, когда ООО "Праймилк" возглавил опытный управленец Анатолий Белявский.

– Проект был совершенно новый, не хватало специалистов, которые бы уловили суть технологий производства инновационной импортозамещающей продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества. Времена выдались непростые: кредитная нагрузка плюс долги перед поставщиками, отказавшимися отгружать предприятию сыворотку, – говорит Анатолий Белявский. – За три года пришлось многое сделать, а главное – собрать команду единомышленников. Так месяц за месяцем напряженной работы мы подтвердили качество продукции, получили необходимые сертификаты и укрепили позиции своей компании. А дальше – завоевали рынки сбыта и привлекли потенциальных клиентов.

Предприятие уже давно вышло на 100% загрузку производственных мощностей. В месяц здесь производят до 2 тыс. тонн готовой продукции.

Широкая линейка сухих ингредиентов на основе молочной сыворотки, а также молочно-жировые концентраты ООО "Праймилк" востребованы не только в странах СНГ, но и в Азии, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

– Продукция из Щучина экспортируется по всему миру, – отмечает Анатолий Станиславович. – Особая гордость – это рынки Японии и Южной Америки. Надо сказать, что "Праймилк" был первым предприятием в Беларуси, да и в Европе, поставившим в эти государства молочную продукцию. Мы обошли многих европейских конкурентов по качественным показателям и ценовому фактору. В результате "Праймилк" стал первопроходцем на многих перспективных экспортных направлениях, открыв их и для других белорусских игроков.

Качество превыше всего

Одним из основных условий на всех этапах производства является контроль качества. Ежедневно здесь перерабатывается до 900 тонн сыворотки. Сырье поступает со всей Беларуси. Поэтому на участке приемки сырья лаборатория работает круглосуточно, осуществляя входной контроль каждой партии на соответствие всем нормам и требованиям.

Следующий этап – лаборатория физико-химических испытаний, здесь контролируется весь технологический процесс и качество готовой продукции.

Все вышеперечисленные этапы производства, а также производственная среда, находятся под строгим контролем специалистов микробиологической лаборатории по всем нормируемым показателям.

И упаковке уделяют большое внимание. Это многослойная бумажная тара с внутренней полимерной оболочкой, заполненной инертным газом, которая легко выдерживает трансконтинентальную транспортировку без потерь параметров качества.

– Даже если взять 25-килограммовый мешок нашей продукции и уронить с высоты собственного роста на бетонный пол, а именно так проверяют качество некоторые наши зарубежные клиенты, упаковка останется герметичной, – рассказывает собеседник.

Впереди у "Праймилк" – новые цели. Сейчас здесь активно идет модернизация, которая позволит выпускать мягкие сыры. Это, по словам директора, увеличит выручку в 2,5 раза. Специалисты предприятия разработали технологию, позволяющую выводить из кислой сыворотки полноценный белок для производства сыра.

Следующий шаг – к потребителю. Планируется выпускать заменитель сухих сливок на растительной основе, а так же различные сухие функциональные смеси в потребительской упаковке и реализовывать через торговые сети в разных странах мира.

В копилке – золото

Премиальная продукция ООО "Праймилк" производит фурор на зарубежных выставках продовольственных товаров. За последнее время предприятие завоевало гран-при за освоение новых рынков сбыта и высокое качество выпускаемой продукции на Республиканской бизнес-премии "Лидер года – 2018", диплом "Лучший продукт – 2019" на выставке "Продэкспо-2019" в России. А директор ООО "Праймилк" Анатолий Белявский стал лауреатом престижной российской премии "Национальное величие" в номинации "Безупречная репутация" и "Человек дела" в номинации "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления" в Беларуси.

В этом году щучинский производитель был удостоен золотой медали и диплома лауреата международного конкурса "Лучший продукт – 2020" за сухую молочную деминерализованную пищевую сыворотку СД-50. Серебряной наградой отмечен концентрат молочно-жировой сухой марки КМЖ-С с массовой долей жира 50% и концентрат сывороточно-жировой сухой "ИНКОФАТ-1" с массовой долей жира 25%.

"Мы есть везде!"

Продукты питания, в состав которых входят ингредиенты ООО "Праймилк", есть на каждом столе: хлеб, макароны, кондитерские, молочные и мясные изделия, а также детское питание. Главный девиз компании – "Лучшие ингредиенты для лучшей жизни".

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

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