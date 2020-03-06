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06 марта 2020, 13:15

Притяжение жемчужины Западной Беларуси

Владислав Гершгорин
Владислав Гершгорин
Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Деликатесы с большой историей

Ошмянский район – отметил 80-летие. Юбилей – отличная возможность подвести итоги прошлых лет и обозначить ориентиры. Как сегодня развивается регион – в беседе с председателем Ошмянского райисполкома Владиславом Гершгориным.

Направление на экспорт

– Владислав Владимирович, на что ориентирована промышленность района? В каких странах знают продукты, произведенные на Ошмянщине?

– В первую очередь регион известен продуктами питания. Наращивание экспортного потенциала – один из основных приоритетов развития Ошмянщины.

Продукция предприятий района поставляется в 13 стран мира. На экспорт продаются мясо и колбасные изделия, сыр, масло животное, крахмал, запасные части к автомобилям, поддоны деревянные, сантехнические и швейные изделия, мучные кондитерские изделия. Такие градообразующие предприятия, как ОАО "Ошмянский мясокомбинат" и Ошмянский сыродельный завод ОАО "Лидский МКК", занимают более 88,7 % в общем объеме производства промышленной продукции региона.

За последние годы освоены новые рынки сбыта – Италия, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан. Ежегодно наш район обеспечивает положительное сальдо внешнеэкономической деятельности товарами и услугами. Так, за прошлый год объем внешней торговли по Ошмянскому району составил 69 млн долларов, в том числе экспорт – 61 млн.

Итог эффективной работы – Ошмянский район в 2019 году занесен на областную Доску почета за достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг. Кроме того, в номинации "За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии" регион занял второе место в областном соревновании.

Строим будущее

– В Ошмянах можно заметить много новостроек. Не хотят люди покидать родные места...

– Действительно. И во многом потому, что строится жилье, появляются новые объекты. Можем уверенно говорить, что наш район живет и развивается. Всего за несколько последних лет в Ошмянах вырос целый микрорайон Западный, активными темпами застраивается улица Борунская. Появился новый детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки и стадионы, новые магазины и торговые центры, административные здания и объекты придорожного сервиса. Модернизируются котельные, строятся станции обезжелезивания. Благоустраиваются улицы, меняют свой облик фасады многих зданий.

В этом году будем и дальше развивать жилищное строительство. Запланирована сдача двух многоэтажных домов по улицамБорунской и Западной. Кроме того, в планах – строительство 60- и 72-квартирных домов в городе и 4-квартирного в агрогородке Гольшаны. Семьи, имеющие право на социальное жилье, смогут получить его в новом 30-квартирном доме, который планируется построить за счет кредитных средств КНР. После реконструкции и модернизации современный вид обретут ясли-сад №3, фасады школы №1 и Мурованоошмянковского УПК.

В числе важных объектов – реконструкция республиканской автодороги М-7 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики, реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог", а также строительство комплекса придорожного сервиса на 146 километре трассы М-7/Е-28.

В рамках сохранения культурного наследия нашего района продолжатся работы по реконструкции Северной башни бывшего замка Сапеги и братской могилы в городском парке.

Главные достопримечательности

1 Гольшанский замок Сапег, привлекающий туристов своей увлекательной историей и легендами, которые можно узнать из книги В. Короткевича "Черный замок Ольшанский".

2 Монастырь базилиан в деревне Боруны, построенный в конце XVIII века.

3 Костел Святых Петра и Павла в Жупранах. На близлежайшем кладбище погребены останки Ф. Богушевича.

4 Ошмянская синагога, сохранившая до наших дней свой первоначальный экстерьер.

5 Святая гора, или Ошмянская Голгофа, – одна из самых высоких точек Беларуси, откуда открывается превосходный вид на город и окрестности.

Маршрут проложен

– Все знают про визитную карточку вашего края – Гольшанский замок. А что бы вы еще посоветовали посетить туристам?

– Признаюсь, что до приезда в Ошмянский район я уже был наслышан о его богатом историко-культурном наследии, интересных традициях, мифах и легендах. Памятники архитектуры различных эпох и стилей, уникальная археология и, конечно, Гольшанский замок Сапег с его преданиями. История края тесно связана со многими знаковыми личностями, такими как Софья Гольшанская, Франтишек Богушевич, Анджей Снядецкий, Зигмунд Минейко и другие.

Отрадно, что Гольшанский замок активно реставрируется. Благодаря государственной программе "Культура Беларуси" и средствам, выделяемым фондом Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, удалось осуществить реставрационные и консервационные работы на части замка, начать благоустройство прилегающей территории. В перспективе это будет интереснейший туристический объект региона с музейной экспозицией и визит-центром.

Уникальность Ошмянскому району придает и объект всемирного наследия ЮНЕСКО – триангуляционный пункт Дуги Струве "Тупишки", которых всего пять на территории Беларуси.

Нематериальное наследие района воплощено в многочисленных мифах и легендах, преданиях и традициях. Например, традиции поклонения валуну "Невестин камень" – присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. Вместе с уникальным памятником природы – огромным валуном, она является еще одной туристической особенностью нашего района.

Промышленность района:

Занято в отрасли 2010 человек.

Ежемесячный объем производства более 15 млн рублей.

Экспорт продукции в 13 стран.

Объем экспорта за 2019 год 61 млн. долларов.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней".

Фото Рамиля Насибулина

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