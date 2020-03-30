Приток инвестиций в экономику Гомельской области в 2019 году вырос на 16%

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В развитие экономики Гомельской области инвестировано более Br4 млрд в 2019 году, что на 16% больше по сравнению с 2018-м. Такие данные привел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на сессии областного Совета депутатов о работе облисполкома в 2019 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В юго-восточном регионе страны работают более 300 предприятий с иностранными инвестициями, задействован капитал из 32 стран. В 2019 году прямые иностранные инвестиции превысили $196 млн, при этом $77 млн - на чистой основе. Среди наиболее значимых инвестпроектов - организация производства по промышленной переработке стекла на предприятии "Гомельстекло", техническое перевооружение гвоздильного цеха на Речицком метизном заводе. Запуск новой линии позволил "СветлогорскХимволокну" войти в число крупнейших производителей спанбонда в СНГ. Более 90% нового нетканого материала поставляется на экспорт в 25 стран мира.

В 2020 году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, включая промышленную разработку Петриковского месторождения калийных солей, ввод новых комплексов и производств на Мозырском НПЗ, БМЗ, "Гомсельмаше".

Геннадий Соловей подчеркнул, что Гомельская область закрепляет позиции в числе индустриальных лидеров республики. "Установленные правительством показатели эффективности внешнеэкономической деятельности и по экспорту товаров, и по экспорту услуг по итогам 2019 года перевыполнены. В прошлом году мы произвели промышленной продукции на более Br23 млрд. Более 65% всего объема идет на экспорт в 99 стран мира. Вклад области в суммарный экспорт республики превысил $4 млрд, или 12,5%, без экспорта нефтепродуктов, поставки которых ведутся через Белорусскую нефтяную компанию", - уточнил он.

По итогам прошлого года доля Гомельской области составила более 10% валового внутреннего продукта страны, более 20% - промышленного производства, по 15% - сельскохозяйственного производства и инвестиций в основной капитал, около 12% - розничного товарооборота.

По оценке председателя облисполкома, в 2019 году было приложено немало усилий для развития экономического сектора и повышения благосостояния жителей. "Нам есть чем гордиться, но есть и над чем работать", - резюмировал он.-0-