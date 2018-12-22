Приток прямых иностранных инвестиций в Брестскую область в 2019 году составит не менее $50 млн

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемый в 2019 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Брестской области составит не менее $50 млн. Об этом заявил на совместном заседании областного исполнительного комитета и сессии Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году в экономику области планируется привлечь более Br2,9 млрд инвестиций в основной капитал, что на 3,2% больше, чем в текущем году. В приоритете вложение инвестиций в модернизацию и дальнейшее развитие действующих предприятий и производств, а также создание новых организаций в сфере малого и среднего бизнеса. В наступающем году планируется привлечь не менее $50 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе", - сказал зампредседателя облисполкома.

В частности, будет продолжена реализация уже начатых крупных проектов. Так, в Пинске успешно развивается иностранное унитарное предприятие по производству мебели "Стэнлес". В следующем году в реализацию проекта будет вложено $500 тыс. Американская корпорация "Силикон Материалс" направит в 2019 году в строительство предприятия по производству слитков монокристаллического кремния в Пинске $1,9 млн. Инвестиции СООО ПП "Полесье" в Кобрине в строительство производственно-складского комплекса по производству пластмассовых изделий в следующем году составят Br3 млн. Немецкая компания начала реализацию крупного инвестпроекта по созданию производства мебели в Ивацевичском районе.

На сегодня инвестиционный портфель области включает 26 предложений для потенциальных инвесторов на общую сумму $167 млн. В том числе предлагаются проекты на принципах государственно-частного партнерства, а также для проработки иностранными банками. Для привлечения инвестора сформирован перечень из 109 земельных участков с различным целевым назначением. В базу неиспользованного государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду, внесены сведения о 892 объектах, расположенных на территории области. Также в открытом доступе размещен список акционерных обществ для привлечения инвесторов путем приватизации принадлежащих Брестской области пакетов акций. Кроме того, шесть республиканских предприятий, расположенных в регионе, готовы предложить пакеты акций, где доля государства составляет от 25% до 99%.

На совместном заседании Брестского областного исполнительного комитета и сессии областного Совета депутатов были рассмотрены проект прогноза социально-экономического развития области, а также проект областного бюджета на 2019 год.-0-