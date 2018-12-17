Привалов: инвестиции в интеллектуальный потенциал молодежи - выгодное вложение в будущее

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в образование, развитие интеллектуального потенциала молодого поколения - это выгодное вложение в будущее. Такое мнение высказал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на встрече с учащимися, отличившихся в интеллектуальной и общественной деятельности и удостоенных премии Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время чествования юных талантов Гомельщины

Во время чествования юных талантов Гомельщины

В зале регионального общественно-культурного центра собрались 50 учащихся. Это парни и девушки, которые добились высоких результатов в математике, географии, истории, биологии, белорусскому, русскому и английскому языкам, обществоведении и других предметах. В 2018 году десять учащихся области получили медали и дипломы олимпиад и конкурсов мирового уровня.

Дипломанты премии Гомельского облисполкома

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич вручает диплом Ксении Змушко

Участница церемонии чествования Ксения Змушко

"Именно человеческий потенциал - один из наиболее значимых факторов социально-экономического и политического развития страны, - сказал Владимир Привалов. - Ваши успехи - хороший пример сверстникам, где равный равному подсказывает, что нет ничего невозможного, если настойчиво учиться, верить в свои силы, добиваться поставленной цели. Мы возлагаем на вас большие надежды".

Участница церемонии чествования Анастасия Моисеева

Владимир Тетерич с книгой, где занесены имена юных талантов разных лет

Как символ растущего потенциала гомельской молодежи в холле ОКЦ установлена полутораметровая елка, ветви которой были украшены именными шарами-сувенирами в честь ребят.

Учащийся гомельской СШ №21 Константин Козодоев

Участница церемонии чествования Даная Коваленко

Участница церемонии чествования Яна Герасименко

Среди лауреатов премии учащаяся гимназии №56 Гомеля имени А.А. Вишневского Мария Коваль. "Нашей команде удалось привезти бронзовую медаль с международного турнира юных математиков, который проходил в Париже", - рассказывает о своем главном достижении года девушка. Любовь к предмету ей привил учитель Сергей Горский, благодаря которому она с 5-го класса начала участвовать в разных турнирах по математике. Примерно с этого времени гимназистка участвует и в олимпиадах по английскому языку. Сейчас готовится представлять город на областном этапе. На вопрос, как все успевает, Мария честно признается, что секретов по тайм-менеджменту у нее нет. "Когда увлекаешься любимым делом, время летит незаметно, и все само собой успевается", - улыбается девушка. По ее словам, алгебра и тригонометрия даются ей очень легко.

Участница церемонии чествования Мария Коваль

С любви к предмету началось и восхождение по олимпиадной вертикали учащегося Речицкой районной гимназии Глеба Гериловича. В этом году обладатель диплома первой степени на областной олимпиаде по химии представлял регион на республиканском уровне, где получил похвальный отзыв. В ближайшем будущем одиннадцатиклассник видит себя студентом химфака БГУ. Самое главное, говорит Глеб, преодолеть волнение. В этом, как и в подготовке к решению сложных заданий, ему помогла учитель Светлана Анищик.

Участник церемонии чествования Глеб Герилович

В этот день теплые слова звучали и в адрес педагогов и родителей. Некоторые из учителей создали целые педагогические династии. К примеру, учитель математики гимназии №71 Гомеля Ирина Гончаренко была в этом зале много лет назад, когда премию получал ее талантливый ученик Вячеслав Мурашко. Сегодня Вячеслав - ее коллега, который по окончании вуза стал учителем математики в своей гимназии. В тандеме со своим преемником Ирина Гончаренко с гордостью принимает благодарность за подготовку Александра Печенкина - обладателя бронзовой медали 10-го международного турнира юных математиков, победителя республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции "Математика".

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов вручает диплом Александру Печенкину

Премии Гомельского облисполкома вручаются уже двадцатый, юбилейный раз. Имена ребят занесены в книгу-летопись "Юные таланты Гомельщины". Это уже второй том с 1999 года, когда решением облисполкома "О создании специального фонда Гомельского облисполкома по социальной поддержке интеллектуально одаренной молодежи и учреждении ежегодных премий облисполкома учащимся, добившимся высоких результатов в интеллектуальной деятельности". За 20 лет этой награды удостоены более тысячи талантливых молодых людей.-0-

Фото Сергея Холодилина