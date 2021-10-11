Привитые от коронавируса болельщики смогут бесплатно посещать матчи брестского "Динамо"

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Привитые от коронавирусной инфекции футбольные болельщики смогут бесплатно посещать матчи брестского "Динамо". Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Привитые горожане, помимо заботы о своем здоровье и безопасности окружающих, смогут получать и определенные бонусы. Одними из первых такую акцию для вакцинированных проведет наше футбольное "Динамо". До конца сезона на оставшиеся домашние матчи команды можно будет попасть бесплатно. Для этого необходимо лишь предъявить сертификат о вакцинации", - написал Александр Рогачук.

Мэр обратил внимание, что в городе сейчас сложная эпидемическая обстановка. "По состоянию на утро 11 октября, в городских больницах из числа госпитализированных граждан с коронавирусной инфекцией привитые составляют лишь 3,3%. Более того, в реанимации нет ни одного привитого пациента. Это факты, которыми нужно руководствоваться всем нам. Я верю в гражданскую сознательность жителей Бреста. Лишь благодаря всеобщей вакцинации мы сможем добиться коллективного иммунитета и тем самым сохранить жизни наших родных и близких", - подчеркнул Александр Рогачук.-0-