Прививки против гриппа можно сделать в минских поликлиниках

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начали прививать против гриппа, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик.

"На прошлой неделе мы получили вакцину против гриппа. На сегодня она есть во всех поликлиниках Минска. Прививать бесплатно группы риска будут вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставят четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрипп Тетра" (Франция). И та, и другая вакцина есть в наличии, поэтому начинаем вакцинацию и против гриппа", - сказала Ольга Есманчик.

Главврач отметила, что в каждой поликлинике выделены отдельные кабинеты для вакцинации против инфекции COVID-19. Там же медицинские работники будут осматривать пациентов и перед вакцинацией от гриппа. "Если человек хочет привиться только от гриппа, можно обращаться в поликлинику по месту жительства. Кроме того, медработники будут выезжать и на предприятия", - добавила она.

Ранее в Минздраве разработали порядок вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного совета по иммунизации, рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов.

Вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым людям, закончившим курс прививок против инфекции COVID-19, а также детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19, возможна разработка индивидуального плана. Он предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против инфекции COVID-19, а затем (не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса) - против гриппа. Можно будет сделать прививку против инфекции COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но обязательно необходимо оформить письменное информированное согласие.

По словам заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Натальи Шмелевой, в этом году изменен штаммовый состав вакцин против гриппа. Заменены два компонента - это вирусы гриппа H1N1 и H3N2. "Если у кого-то возникает вопрос, необходимо ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом, однозначно необходимо", - подчеркнула она во время пресс-конференции в БЕЛТА. Во-первых, штаммовый состав вакцин претерпел изменения, то есть будут циркулировать уже другие вирусы гриппа, к встрече с которыми иммунная система не готова. Во-вторых, поствакцинальный иммунитет непродолжительный и длится максимум до 12 месяцев.-0-