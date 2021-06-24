Прививку от коронавируса сделали более 26 тыс. брестчан

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прививку от коронавирусной инфекции сделали более 26 тыс. человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Отмечаем определенную самоуспокоенность брестчан в вопросах соблюдения мер эпидемической безопасности. Сейчас в городе уже нет тенденции уменьшения количества заболевших COVID-19. Более того эпидемическая ситуация в соседних странах, а также прогнозы специалистов Министерства здравоохранения Беларуси свидетельствуют о том, что проблема борьбы с коронавирусом в ближайшее время будет стоять довольно остро. Эффективным способом остается иммунизация", - отметил Александр Рогачук.

В Бресте насчитывается 16 точек вакцинации, работает 28 выездных бригад. По данным на 24 июня, в городе привиты 26 342 человек. "Отмечаем хорошую тенденцию среди медработников, уже вакцинировано 75% персонала. Именно эти люди лучше других понимают опасность коронавирусной инфекции. Своим примером медики показывают необходимость и важность иммунизации для всех", - написал глава города.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно записаться в поликлинике у своего участкового терапевта либо позвонить в колл-центр. Информацию о номерах телефонов можно найти на сайтах медучреждений.-0-