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26 августа 2021, 14:17

Признанные лидеры

Агрогородок Мотоль, расположенный в Ивановском районе Брестчины, на слуху у белорусов. Он славится своим знаменитым фестивалем "Мотальскія прысмакі", который привлекает гостей со всех уголков Синеокой и из-за рубежа. А еще городок имеет негласный статус изюминки Белорусского Полесья. Впрочем, не менее знаменит  он благодаря ОАО "Агро-Мотоль". Здешние аграрии по праву считаются одними из лучших не только в регионе, но и стране.

Опыт, наработанный годами

Впервые о создании полноценного колхоза в Мотоле заговорили весной 1949-го – организовать хозяйство попросили сами местные жители. И уже в апреле идею претворили в жизнь. В первый год существования крестьяне выращивали рожь, овес и лен. Землю возделывали с помощью лошадей.

Постепенно местное хозяйство укрупнялось. Поворотным моментом его истории стал 1959-й, когда предприятие возглавил Афанасий Стригунов. Именно с его подачи произошла реорганизация хозяйства, которое начало интенсивно развиваться. Показатели улучшались год из года, а коллектив нарабатывал бесценный опыт.

В 1989 году хозяйство возглавил Вячеслав Каштальян, который руководит им до сих пор.

– Начало моего руководства пришлось на непростое время, – рассказывает Вячеслав Николаевич. – Тогда был закат большой страны, во многом приходилось тяжело. Ситуация оставалась нестабильной и в 90-е годы. Однако нам удавалось держаться на ногах, приобретать необходимую технику, модернизировать производство. Наши люди делали все, чтобы получить хороший урожай.

В 2001-м к колхозу "40 лет Октября" присоединили отстающее хозяйство "Советский", после чего предприятие переименовали в СПК "Агро-Мотоль". А в 2012-м году предприятие поменяло название на ОАО "Агро-Мотоль".

Элитная специализация

ОАО "Агро-Мотоль" специализируется на производстве элитных семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля. Занимается выращиванием овощей, кормовых культур и продукции сада. Каждая 10-я тонна молока и мяса, восьмая тонна зерна и рапса, вторая тонна картофеля из всей продукции района – весомый вклад от тружеников ОАО "Агро-Мотоль".

– Упор делаем на картофель, – отмечает Вячеслав Николаевич. – Это наш бренд и ведущая отрасль растениеводства. Мы используем как отечественные, так и зарубежные сорта – всего более 15 наименований.

На территории предприятия есть современные картофелехранилища. Продукция поставляется не только в другие регионы страны, но и за рубеж. Есть и свои линии вакуумной и мелкой упаковки овощей. Еще одно значимое направление ОАО "Агро-Мотоль" – яблоки. В распоряжении хозяйства сад площадью 80 га, питомник посадочного материала. Выращивают здесь Айдарет, Шампион, Лигол, Голден – словом, все сорта, которые можно встретить на прилавках магазинов и супермаркетов.

Занимаются в хозяйстве и животноводством. Основные направления – производство молока и мяса крупного рогатого скота. На разнообразных профильных выставках животные из ОАО "Агро-Мотоль" не раз завоевывали призовые места.

Учитывая многопрофильность и объемы производимой продукции, для успешной работы хозяйства необходимо надежное техническое обеспечение. В "Агро-Мотоль" есть собственный современный машинно-тракторный парк, который постоянно обновляется. На севе и подготовке почвы задействованы "Джон-Дир", на уборке картофеля – комбайн "Гримме", на кормоуборке – "ДжонДир" и "Ягуар".  Имеется в распоряжении аграриев и другая специализированная техника.

На базе хозяйства работает СТО для легковых автомобилей, ремонтная мастерская. Создан цех по деревообработке, меристемная лаборатория с теплицей.

Валообразующее предприятие

Назвать Мотоль деревней не повернется язык. Это скорее небольшой, компактный и удобный для жизни городок с гостиницей, магазинами, кафе и благоустроенной площадью. Проживает здесь около 4 тысяч человек, каждый седьмой трудится в "Агро-Мотоле".

– У нас работает около 600 человек, – продолжает Вячеслав Каштальян. – Из них более 120 – специалисты с высшим и средним образованием. Управлять таким коллективом, конечно, нелегко. Однако главное, что наши сотрудники ответственные люди, которые знают и любят свое дело.

Самое важное, по мнению руководителя, – создать в коллективе атмосферу заинтересованности в собственном труде.

– Кроме прочего, крайне важно поддерживать дисциплину. Только так и благодаря кропотливой работе, способности обучаться новому можно рассчитывать на действительно достойный результат, – уверен Вячеслав Каштальян.

Крупнейшее валообразующее хозяйство Ивановского района Брестской области ОАО "Агро-Мотоль" расположено в одном из самых колоритных этнических мест Беларуси – в деревне Мотоль. В прошлом году сельхозпредприятие отметило 70-летие. А в 2022-м 600 лет исполнится деревне.

Есть здесь собственный магазин "Горячий хлеб" с мини-хлебопекарней. Еще в структуре предприятия – гостиница, столовая, кафе и другие объекты розничной торговли.

Общая земельная площадь ОАО "Агро-Мотоль" составляет 11247 га.

В том числе: Сельхозугодья – 8075 га

Пашня – 4939 га

Сенокосы и пастбища – 3073 га

Одна из стратегических целей ОАО "Агро-Мотоль" – внедрение новых технологий и решений в производстве сельскохозяйственной продукции. Здесь постоянно совершенствуют способы и методы обработки земли. Происходит модернизация молочно-товарных ферм и других производственных мощностей.

Александр НОВОХРОСТ

Вадим ЯКУБЁНОК

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