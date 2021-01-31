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31 января 2021, 12:44

Призвание сострадать - репортаж о любящих свое дело соцработниках Ивьевского района

Призвание сострадать - это, пожалуй, одно из определяющих качеств, которые требуются для работы в социальной сфере. А для сотрудников Территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района сострадание в каком-то смысле - традиция. Во время Великой Отечественной войны в местечке Ивье был организован приют для детей и инвалидов, которому помогали жители окрестных деревень: продуктами, одеждой, кто чем мог. Для работников центра пример земляков и сегодня - главный ориентир в деле служения людям, нуждающимся в помощи. И не удивительно, что этот ТЦСОН в числе лучших учреждений государственной системы соцзащиты населения страны.

"Для нас это важно"…

В 1942 году Ивье было местечком, в котором волею судьбы очутились старики, женщины, дети из разных областей России, из родных мест их вывезли фашисты. Многие ребята оказались здесь без родителей, брошенные на произвол судьбы, они бродяжничали, а чтобы выжить, воровали. К осени в окрестностях Ивья их стало так много, что оккупационным властям пришлось отреагировать на проблемы, которые создавали беспризорники. Фашисты предложили двум женщинам-переселенкам, у которых были собственные малыши, собрать детей и организовать для них приют. Участия оккупантов хватило лишь на то, чтобы выделить под жилье старое, требующее ремонта, бесхозное здание, немного хлеба и крупы. Так в местечке появился Ивьевский сиротский дом, в котором со временем стали жить и осиротевшие дети из окрестных сел и хуторов. Здесь же нашли приют нуждающиеся в уходе взрослые-инвалиды. Местное население помогало по мере сил выжить обитателям сиротского дома. Сохранились воспоминания жителя деревни Петровщина Станислава Веленто, который рассказывал, что к нему домой соседи приносили разные продукты и он раз в неделю отвозил собранную провизию в приют. Такая поддержка всем миром помогла пережить несчастным военное лихолетье. После освобождения Ивьевщины от немецко-фашистских захватчиков сиротский дом был взят на государственное попечение и переименован в специальный детский дом, который просуществовал до 1961 года.

Об этих событиях вспомнили в 2007 году, когда создавали государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района".

- Этот пример человеческой доброты и бескорыстия земляков помним, для нас это важно, - говорит директор Кристина Трофимчик. - Сотрудники учреждения помогают гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и формальный подход к работе, исключительно в рамках инструкций, недопустим.

Тут, конечно, требуются и душевные качества, и определенные навыки.

В штате центра - 176 человек. По словам Кристины Мечиславовны, ее подчиненные - настоящие профессионалы. Это позволяет оперативно оказывать помощь подопечным в разных возникающих житейских и бытовых ситуациях, которые иногда даже не входят в перечень оказываемых услуг.

- Обязательно обучаем своих сотрудников. И все-таки главный для нас критерий профпригодности - способность социального работника чувствовать чужое горе и готовность прийти на помощь, - подчеркивает она. - Умение сострадать - это то, что сплачивает наш коллектив и, без преувеличения, является фундаментом, на котором строится работа. Об этом свидетельствуют и те достижения, которые есть у нашего центра.

Санаторий на дому

В территориальном центре - восемь отделений разного профиля. В отдаленных от райцентра малонаселенных деревнях дополнительно организовали работу 13 социальных пунктов, в том числе четырех на стационарной основе. В центре с чувством профессиональной гордости вспоминают, как некоторое время назад был успешно реализован нестандартный межведомственный медико-социальный проект для граждан пожилого возраста "Санаторий на дому". Жителям райцентра, которые нуждались в санаторном лечении, но по состоянию здоровья не могли поехать, специалисты оказывали услуги на дому. Этой уникальной возможностью воспользовались 83 человека.

Если не санаторные условия, то максимально приближенные к уютным семейно-домашним стремятся создать в Ивьевском ТЦСОН для всех своих подопечных. В 2013 году открыли дом самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста в деревне Кривичи. Сегодня там круглогодично находятся восемь человек. Самому пожилому постояльцу в январе 2021 года исполнилось 93 года. Как показывает практика, это не только востребованная, но и малозатратная форма социального обслуживания. В 2018 году к Дню пожилых людей распахнул двери еще один дом самостоятельного совместного проживания на девять койко-мест в агрогородке Центральная. А Ивьевская районная библиотека организовала там свой филиал. Получился нетипичный дом-интернат на гособеспечении, где за пожилыми людьми круглосуточно ухаживают и наблюдают специалисты. Постояльцы сохраняют социальную и жизненную активность: получают пенсию, которую тратят на оплату коммунальных услуг, питание, личные нужды, ведут общее хозяйство, как в семье, распределяют обязанности по дому. И во всем этом им помогает соцработник.

- В районе созданы два так называемых дома взаимопомощи и социальной поддержки, еще два дома, в которых пожилые люди живут только в холодный сезон, а весной - летом возвращаются к себе домой, а также есть одна приемная и шесть гостевых семей, - перечисляет директор центра. - Новый вид социальных услуг - замещающая семья - внедрен в декабре 2018 года. Их у нас две. Это удобно для тех пожилых одиноких людей, которые нуждаются в уходе, но не хотят жить в интернате. Человека принимают в чужую семью на основе обоюдных договоренностей и, как правило, навсегда. Пенсия этих людей идет в общий бюджет. Конечно, наша служба заранее скрупулезно изучает социально-бытовые, эмоционально-психологические условия семьи. А потом периодически контролирует. В этом виде услуг мы - первопроходцы в своем регионе, и сейчас наш опыт распространяется по всей области.

Для оказания помощи одиноко проживающим пожилым гражданам предусмотрены также услуги сиделки и няни, а еще сформированы две мобильных бригады социального обслуживания: специалист по социальной работе и социальный работник отделения адресной социальной помощи и поддержки, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому, а также руководители и специалисты других структурных подразделений центра. Состав бригады зависит от выполняемых работ и услуг. Хозяйственная, например, состоит из социальных работников отделения адресной социальной помощи и поддержки, оснащена необходимым оборудованием и инструментом.

"Соседи завидуют"

На надомном обслуживании в районе - более 730 человек. Житель деревни Кривичи 84-летний Сергей Александрович Стадольник услугами ТЦСОН пользуется с 2013 года. Своего социального работника характеризует немногословно, но красноречиво - "человек с душой". Супруга Ольга Иосифовна поясняет:

- Для нас - счастье находиться под такой опекой. Помогают во всем - дрова, вода, продукты. Даже в том, что не входит в обязанности соцработника: и огород прополоть, и лекарства купить...

В числе известных в районе жителей, состоящих на надомном обслуживании, - 91-летняя Нина Ивановна Лебедева. Подростком она пережила блокаду Ленинграда, потеряла всех близких, а после войны волею судьбы оказалась в Ивье:

- Спасибо белорусам - приютили. Так и прожила здесь всю жизнь. Я еще активный человек, за все переживаю, но уже в силу возраста нахожусь на социальном обслуживании. Оно меня полностью устраивает. Три раза в неделю приходит социальный работник, помогает по хозяйству, приносит продукты, лекарства. Мне даже соседи иногда завидуют, говорят, обслуживает добросовестная работница. Обижаться не на кого.

Услугами на дому пользуются в районе и остро нуждающиеся в социально-бытовой помощи инвалиды 1-й и 2-й группы. Кроме того, в отделении дневного пребывания для инвалидов функционируют две реабилитационно-трудовые мастерские, а в 2019 году внедрены новые виды услуг: помощник по сопровождению инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 1-й группы и ассистент для одиноких и одиноко проживающих инвалидов 1-й и 2-й группы с умственными нарушениями.

С 2016 года в Ивьевском ТЦСОН работает горячая телефонная линия. Ее номер хорошо знают жители района, особенно одинокие и одиноко проживающие люди пожилого возраста, инвалиды, те, кто попал в кризисную ситуацию, нуждается в экстренной помощи. Очень кстати оказался этот номер в минувшем году, когда началась пандемия коронавируса. По телефону принимали заявки на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, которые не обслуживаются на постоянной основе социальными работниками. Помощь оказывается на безвозмездной основе.

- С социальным работником всегда можно поделиться наболевшим. Это общение, порой, единственная ниточка, поддерживающая связь с внешним миром, особенно теперь, в такой непростой эпидситуации, - говорит заведующий отделением социальной помощи на дому Жанна Жебрик.

"Ивушки" не плакучие, а активные

Конечно, Ивьевский центр как госучреждение строит свою деятельность, опираясь на нормативные документы и Государственную программу о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. При этом любой передовой опыт, появляющийся в системе соцзащиты населения, стремятся внедрять. И не только в оказании социально-бытовых услуг. Значительная часть усилий направлена на решение задач обеспечения активного долголетия, духовного и физического самосовершенствования и укрепления социальных связей ивьевчан пожилого возраста и инвалидов. В центре реализуется девять проектов, два из которых - международные. Эта работа уже приносит свои плоды. Так, например, активно развивается волонтерское движение среди пожилых людей. При центре сформировалась инициативная группа "Ивушки" из пятнадцати ветеранов труда, готовых оказать помощь, поддержать тех, кто в этом нуждается.

Получила развитие инициатива "Пожилые - пожилым": мастерицы-пенсионерки обучают своих сверстниц различным видам декоративно-прикладного искусства, организовывают экскурсии, мероприятия, ведут кружки и секции на безвозмездной основе. Успешно идет воплощение в жизнь новой благотворительной акции "Передай добро по кругу" по сбору рассады, ранней зелени, овощей, фруктов для одиноких пожилых людей и инвалидов, увлекающихся садоводством. С января 2019 года пожилые волонтеры участвуют в международном проекте Белорусского общества Красного Креста при поддержке Швейцарского Красного Креста "Консолидация опыта и развития программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому".

Возглавляет "Ивушки" Чеслава Лисовская. Чеслава Иосифовна свою жизненную позицию объясняет "чистыми порывами души" и определяет так: "Нет таких вершин, что взять нельзя! Поэтому: спорт - два раза в неделю, хор - обязательно и в мороз, и в слякоть, выставки к городским праздникам - участие не обсуждается".

Еще Ивьевский территориальный центр социального обслуживания населения стал единственным в районе владельцем электромобиля. Его Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подарило им учреждению за активное участие в экологических проектах. Так, в рамках международной технической помощи в сотрудничестве с международным общественным объединением "Экопроект "Партнерство" центром построены локально-очистные сооружения в доме самостоятельного совместного проживания в агрогородке Центральная и в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Лукашино. Используемая в них система очистки сточных вод используется в сельских населенных пунктах Германии, Польши, Швеции. Это помогает улучшить условия жизни постояльцев и экологическую обстановку в районе. А появление у социальных работников электромобиля подвигло ГПО "Белоруснефть" на строительство на одной из АЗС первой в Ивьевском районе установки для зарядки электротранспорта.

Любящие свое дело социальные работники Ивьевщины не собираются останавливаться на достигнутом. В новом году центр анонсировал новый проект "Двигайся больше - живи дольше" и для его реализации ищет спонсоров, чтобы оборудовать тренажерный зал в доме самостоятельного совместного проживания в агрогородке Центральная. Этот проект - еще одно подтверждение того, что деятельность территориального центра не ограничивается оказанием социальных услуг. Работники охотно поддерживают инициативы своих подопечных, которые настроены на активное долголетие и готовы своим примером показать, что старость может быть в радость.

Лидия Носуль, заместитель председателя Ивьевского райисполкома по вопросам развития социальной сферы:

- 35% населения нашего района - это люди пожилого возраста. При этом его территория достаточно большая, много малонаселенных деревень. Именно там проживают пенсионеры, ветераны труда, которые посвятили себя сельскому хозяйству и тяжелому крестьянскому труду. Они заслужили, чтобы государство проявляло о них максимально возможную заботу. При этом не забываем и о других людях, нуждающихся в помощи.

Мы стремимся выстраивать многовекторную и оптимально структурированную систему социальной поддержки населения. Основную нагрузку несет территориальный центр социального обслуживания населения. В его структуре организовано вначале три, а после оптимизации - два дома (отделения) круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста в деревнях Некраши и Лукашино. Надо отметить, что все оказываемые центром услуги лишь на 15% оплачиваются потребителями. Остальное - бюджетные расходы.

В районе реализуется ряд программ социального обслуживания населения. Так, одной из них предусмотрено приведение домовладений пожилых граждан в безопасное с пожарной точки зрения состояние: их жилье обследуют специалисты, устраняют выявленные недостатки. Ремонтируют за счет средств бюджета электропроводку, печи.

Несколько лет назад к нам приезжала делегация из Германии. Я отвезла гостей на наши объекты социальной защиты населения, чтобы иностранцы посмотрели, как у нас государство заботится о пожилых и инвалидах. Они были удивлены и отметили, что у них таких соцобъектов государственной формы собственности попросту нет.

Для руководства района социальная защита населения была и остается важной государственной задачей, для большинства социальных работников - смыслом жизни, а для их подопечных - гарантированной государством опекой и заботой.

Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района Гродненской области в 2019 году занесен на областную, а в 2020-м - на Республиканскую доску Почета за лучшие показатели среди организаций социального обслуживания населения.

Леонид КРИВОНОС,

журнал "Беларуская думка".-0-

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