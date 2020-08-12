Призываю ценить возможность жить и любить под мирным небом - мама двоих сыновей

12 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Наивысшая ценность - жить, работать, мечтать и любить под мирным небом. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА жительница Минска Наталья Авдеева.

"Как мама двоих сыновей, бабушка двух внуков уверена, что наивысшая ценность - это возможность жить и работать, мечтать и любить под мирным небом, - сказала Наталья Авдеева. - Это так важно - жить в стабильной социально-экономической и политической обстановке. Это основа для того, чтобы наши дети, и будущие поколения, и в целом страна были благополучными. Те, кто действуют наперекор такому положению вещей, действуют против этих основополагающих вещей".

"Хотелось бы, чтобы каждый остановился и хорошенько подумал: во имя чего он преступает закон, рискует собственной свободой и благополучием, а также окружающих", - отметила женщина.

"Да, мы все хотим совершенствовать свою жизнь, но каждый должен начинать с себя самого. Не надо устраивать беспорядки на улицах либо по чьей-то указке, либо из-за собственных заблуждений, сиюминутных настроений", - считает Наталья Авдеева.-0-