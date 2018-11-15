Призывники Могилевской области должны чтить и приумножать воинские традиции региона - Кунцевич

15 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве состоялись торжественные проводы призывников региона на срочную службу в Вооруженные Силы. Сегодня в ряды белорусской армии вольются более 120 юношей из Могилевской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна, Евгений и Мария Водневы

Младший сержант Максим Миронович

"Сегодня действительно знаковый день, начало особого периода, который вы, без всякого сомнения, будете помнить всю свою жизнь, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич. - Во время осенней призывной кампании 2018 года из Могилевской области для прохождения воинской службы будет направлено около 2 тыс. человек. Ребятам, которых мы провожаем сегодня, предстоит нести службу в элитных воинских частях и соединениях, которые являются гордостью Вооруженных Сил Беларуси. Мне хочется пожелать вам только одного: чтобы вы всегда помнили, что представляете особый регион - родину 117 Героев Советского Союза, трех дважды Героев Советского Союза, имена которых увековечены здесь, на площади Славы". Он пожелал новобранцам служить честно, чтобы ими могли гордиться не только родные и близкие, но и вся родная Могилевщина, чтить и приумножать воинские традиции региона.

Во время выступления по рукопашному бою военнослужащих 5-й бригады спецназа

Военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин подчеркнул, что благодаря миролюбивой политике белорусского государства нынешнему молодому поколению школу возмужания и патриотизма предстоит пройти в учебных классах и на полигонах, а не на полях брани, как ее проходили прадеды, деды и отцы. Они воевали на фронтах, в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны, принимали участие в боевых действиях различных локальных войн. "Старшие поколения неимоверными усилиями, а зачастую ценою собственной жизни отстояли свободу Родины. Наш священный долг, долг солдата белорусской армии - сохранять и приумножать те завоевания, отстаивать наши национальные интересы", - сказал он.

Александр Горошкин заверил, что родные и близкие могут не сомневаться, что на местах службы ребята встретят высококвалифицированных командиров и наставников, надежных товарищей, которые помогут влиться в армейские ряды, стать настоящими солдатами. Он выразил уверенность в том, что призывники Могилевской области будут достойно нести славную эстафету старших поколений, славить ее успехами в службе.

К мемориалу "Вечный огонь" на площади Славы от призывников были возложены цветы. Память павших в войнах участники митинга почтили минутой молчания.

Во время мероприятия прошли показательные выступления по рукопашному бою военнослужащих 5-й бригады специального назначения, а музыкальным наставлением для призывников стало выступление легендарной группы "Каскад".-0-

Артем Могдалов во время проводов

Уволившийся в запас Никита Кульков и призывники Даниил Ефимович и Никита Кузнецов

Фото Олега Фойницкого