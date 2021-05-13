13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прямая линия по вопросам женского здоровья и семьи пройдет в Гомеле 14 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Накануне Международного дня семьи на прямой телефонной линии будет дежурить врач-гинеколог Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией "Брак и семья" Ольга Владимировна Косс. Она ответит на вопросы жителей региона по телефону 8(0232) 20-77-40 с 13.00 до 15.00. Также с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-57-29 будет готов пообщаться психолог отдела общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как подчеркнули в центре, развитие и преобразование семьи происходит вместе с окружающим миром, в зависимости от требований времени и потребностей социума. "День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о ее важности в нашей жизни и проявить внимание к близким и родным людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной", - уточнили специалисты.

Психологи во всем мире видят проблемы в современном институте семьи. Это неполные семьи и множество разводов. К тому же, сейчас пары предпочитают создавать семьи в достаточно позднем возрасте: сначала хотят получить достойное образование, сделать карьеру и заработать деньги. Детей рожают также достаточно поздно. "Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать то, что люди хотят избежать лишних обязательств, поэтому предпочитают жить вместе без официальной регистрации своих отношений", - отметили в центре.

В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья назвали несколько основных правил счастливой семьи. Во-первых, каждая ячейка общества должна основываться на доверии, открытости и честности. Во-вторых, все члены семьи могут рассчитывать на поддержку друг друга. Отдых, за редким исключением, должен быть семейным и приносящим радость всем. Традиции очень важны - их следует соблюдать каждому. Важно обязательно уважать право на личное пространство и обеспечивать неприкосновенность личной жизни каждого.

Ежегодно 15 мая в Беларуси проводятся просветительские, публичные и праздничные мероприятия. Это концерты, встречи супружеских пар в семейных клубах, благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, тематические практикумы и конференции, радио- и телепрограммы, посвященные семье.-0-