19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия по вопросам профобучения безработных пройдет в Могилеве 22 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

На вопросы могилевчан ответит начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ирена Католикова.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0222) 76-89-82.-0-