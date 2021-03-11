Прямая телефонная линия по вопросам завышения цен пройдет 12 марта в Гродно

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Елена Потапова и начальник Главного управления МАРТ по Гродненской области Светлана Сивирчукова проведут 12 марта прямую телефонную линию по вопросам предупреждения и недопущения необоснованного роста цен на потребительском рынке, в том числе продовольственных товаров и лекарственных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Сообщить о фактах нарушения цен на лекарства и социально значимые товары можно с 9.30 до 11.30 по телефону 8 (0152) 62-63-30. Прямая телефонная линия состоится в Гродненском городском исполнительном комитете.

"По поручению главы государства приняты меры по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости. В регионе создана областная рабочая группа по контролю за ценами, которая проводит мониторинги объектов торговли и аптечной сети. Анализ показывает, что не все субъекты хозяйствования соблюдают установленный порядок. Допускаются многочисленные нарушения, особенно в отношении таких товаров, как детское питание и макароны. Всего за 2020 год КГК выявил нарушения порядка ценообразования в 51 торговом объекте Гродненской области. Это около трети от всех проверенных магазинов", - отметили в пресс-службе.

По результатам мониторинга направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений, при этом штрафные санкции не применялись. Нарушения продолжают выявляться и в 2021 году. Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 19 торговых объектах. В отдельных из них нарушения выявлены повторно.-0-