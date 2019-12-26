Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:23 Число самозанятых в Гомельской области в этом году выросло почти на 5,5 тыс. Регионы
16:14 Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице Афиша
16:13 Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов Регионы
16:09 Реформа в строительстве - какие нормы будут действовать в Беларуси Общество
16:05 Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность Регионы
15:58 СООО "Белвест" планирует внедрить роботизированные комплексы раскроя кож в I квартале 2020 года Экономика
15:45 Ждем новых знакомств и яркого праздника - витебские студенты о Венском бале Культура
15:27 Мининформ предлагает создать в Беларуси ассоциацию руководителей региональной печати Общество
15:26 В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации Общество
15:26 Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн Регионы
15:01 Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать телефон всю ночь Технологии
14:58 Кольцо огня в небе: как наблюдали последнее в 2019 году солнечное затмение Калейдоскоп
14:56 Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO Экономика
14:55 Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске Регионы
14:54 Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор Экономика
14:54 На одного безработного в Гомельской области приходится семь вакансий Регионы
14:45 Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием Президент
14:40 Белорусский рубль на торгах 26 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
14:38 Белорусские гандболисты отправились на турнир в Польшу Спорт
14:37 Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ Общество
14:35 Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области Культура
14:28 Наглый слон присоединился к пикнику и напугал людей - видео Калейдоскоп
14:23 Лучших юных футболистов Беларуси чествовали в Минске Спорт
14:21 Движение пассажирского транспорта Минска изменится с 28 декабря по 4 января Регионы
14:12 Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции в начале 2020 года посетит Беларусь Экономика
14:08 В Минске россиянина подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними Происшествия
13:57 ГАИ видит в электросамокатах хороший потенциал для уменьшения автотрафика Общество
13:45 Канадский защитник Мэтью Майоне покинул минское "Динамо" в связи с завершением пробного контракта Спорт
13:35 Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ Спорт
13:33 Житель Минского района незаконно продавал красную икру через соцсеть Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
26 декабря 2019, 15:26

Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн

Андрей Клец. Фото из архива
Андрей Клец. Фото из архива

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В экономику Брестской области в 2020 году планируется привлечь не менее $90 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным драйвером является свободная экономическая зона "Брест", которая должна привлечь практически 50% всего объема ПИИ. Задание для Бреста - $15 млн прямых иностранных инвестиций, Барановичей и Пинска - свыше $6 млн.

"За счет реализации инвестиционных проектов, создания новых предприятий и производств в экономику области планируется привлечь Br3,4 млрд инвестиций в основной капитал. Это больше 1% к уровню 2019 года. Более 38% инвестиций будет направлено на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. В текущем году эта цифра составляет 35%", - отметил вице-губернатор.

Сегодня участники совместного заседания обсуждали прогноз социально-экономического развития и бюджет Брестской области на 2020 год. Темп роста валового регионального продукта должен составить 102,8% к уровню текущего года, экспорт товаров - 103,9%, услуг - 103,8%. На вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий планируется трудоустроить не менее 6,3 тыс. человек.

Намеченные планы предполагается обеспечить за счет роста объемов промышленного производства на 3,6% (в целом за пятилетку он составит 123%). Такой темп ожидается за счет модернизации и техперевооружения действующих предприятий и создания новых производств. В частности, Пинское ПТО "Полесье" планирует нарастить объемы производства не менее чем на 8,7%, ОАО "Ивацевичдрев" - на 2,5%, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат - на 3%, СЗАО "КварцМелПром" - на 43%, Антопольская ватно-прядильная фабрика - на 69%.

"На будущий год прогнозный показатель по экспорту товаров установлен на уровне 103,9%. Подготовительная работа по обеспечению его выполнения уже проведена: составлен и находится на согласовании план совместных действий облисполкома и Министерства иностранных дел по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами на 2020 год, определены задачи организациям и районам", - сказал Андрей Клец.

За январь-октябрь 2019 года темп роста экспорта товаров составил 109,3%. Не ожидается снижения и по итогам года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область инвестиции
Новости рубрики Регионы
Число самозанятых в Гомельской области в этом году выросло почти на 5,5 тыс.
Фото из архива Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов
Фото из архива Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность
Фото Pixabay Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Фото из архива На одного безработного в Гомельской области приходится семь вакансий
Фото из архива Движение пассажирского транспорта Минска изменится с 28 декабря по 4 января
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"
Топ-новости
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице
В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту
Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Крутой: общение с детьми всегда приносит положительные эмоции
Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк
ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.