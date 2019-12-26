Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В экономику Брестской области в 2020 году планируется привлечь не менее $90 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным драйвером является свободная экономическая зона "Брест", которая должна привлечь практически 50% всего объема ПИИ. Задание для Бреста - $15 млн прямых иностранных инвестиций, Барановичей и Пинска - свыше $6 млн.

"За счет реализации инвестиционных проектов, создания новых предприятий и производств в экономику области планируется привлечь Br3,4 млрд инвестиций в основной капитал. Это больше 1% к уровню 2019 года. Более 38% инвестиций будет направлено на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. В текущем году эта цифра составляет 35%", - отметил вице-губернатор.

Сегодня участники совместного заседания обсуждали прогноз социально-экономического развития и бюджет Брестской области на 2020 год. Темп роста валового регионального продукта должен составить 102,8% к уровню текущего года, экспорт товаров - 103,9%, услуг - 103,8%. На вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий планируется трудоустроить не менее 6,3 тыс. человек.

Намеченные планы предполагается обеспечить за счет роста объемов промышленного производства на 3,6% (в целом за пятилетку он составит 123%). Такой темп ожидается за счет модернизации и техперевооружения действующих предприятий и создания новых производств. В частности, Пинское ПТО "Полесье" планирует нарастить объемы производства не менее чем на 8,7%, ОАО "Ивацевичдрев" - на 2,5%, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат - на 3%, СЗАО "КварцМелПром" - на 43%, Антопольская ватно-прядильная фабрика - на 69%.

"На будущий год прогнозный показатель по экспорту товаров установлен на уровне 103,9%. Подготовительная работа по обеспечению его выполнения уже проведена: составлен и находится на согласовании план совместных действий облисполкома и Министерства иностранных дел по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами на 2020 год, определены задачи организациям и районам", - сказал Андрей Клец.

За январь-октябрь 2019 года темп роста экспорта товаров составил 109,3%. Не ожидается снижения и по итогам года.-0-