Прямые линии с пульмонологами и фтизиатром проведут 25 сентября в Бресте

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25 сентября организуют флюорографическое обследование и прямые линии с пульмонологами и фтизиатром. Такую информацию сообщили сегодня на пресс-конференции ко Всемирному дню легких, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая особенности этого года, мы не проводим масштабных мероприятий. В этот день в большей мере предоставим людям возможность пообщаться и проконсультироваться с областными специалистами. Возле кинотеатра "Беларусь" будет работать пункт диагностики в передвижном кабинете компьютерной рентгеновской установки", - рассказала заведующая отделением организационно-методического обеспечения Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич.

Жители Брестской области 25 сентября смогут пообщаться с врачом-пульмонологом областной клинической больницы. На вопросы специалист ответит с 13.00 до 15.00 по телефону 8-0162-97-73-55. В этот же день с 10.00 до 12.00 на прямой линии будет пульмонолог Брестской областной детской больницы. Позвонить ему можно по телефону 8-0162-20-07-10. Проконсультирует также врач-фтизиатр областного противотуберкулезного диспансера. Прямую линию с ним организуют с 10.00 до 13.00 по телефону 8-0162-28-53-05.

Специалисты проконсультируют по диагностике органов дыхания и схеме лечения болезней легких. При необходимости доктор пригласит на прием или порекомендует обратиться к специалисту другого профиля.

На одной из самых оживленных улиц Бреста - Советской - с 11.00 до 16.00 будет работать пульмоэкспресс. Горожанам предложат пройти диагностику и при необходимости получить направление в областной противотуберкулезный диспансер на компьютерное цифровое рентгеновское обследование легких.-0-