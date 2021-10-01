Прямые телефонные линии по здоровью пожилых людей проведут в Гомеле

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня проведут прямые телефонные линии по здоровью людей золотого возраста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на врача по медицинской профилактике отдела общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерину Толкачеву.

День пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. "Эта дата - знак признания вклада людей старшего поколения в формирование экономического и духовного потенциала страны, символ преемственности поколений. Разумеется, и вопросы здоровья не остаются в стороне", - рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С 11 до 12 часов на вопросы о здоровье пожилых помогут ответить специалисты отделения ранней медицинской реабилитации постинсультных больных Гомельского областного клинического госпиталя ветеранов Отечественной войны. Номер прямой телефонной линии: 8 (0232) 51-08-71.

Врачу по медицинской профилактике и психологу отдела общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ можно позвонить по номерам: 8 (0232) 33-57-82 и 33-57-24 с 9.00 до 10.00.-0-