Пряничные домики и ладошки в глазури: "Калядны кiрмаш" развернулся в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площадке у Дворца спорта развернулась рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш" с участием организаций Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в ярмарке принимают 15 организаций потребительской кооперации со всех регионов Беларуси. В торговых рядах нарядных палаток предлагают широкий ассортимент мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей, хлебобулочных, кондитерских и других изделий.

Пользуются популярностью соления и квашения. Один за другим подходят покупатели к палатке Поставского райпо. "Кто-то покупает соленые огурцы, кто-то берет квашеную капусту, маринованный чеснок и моченые яблоки. Хвалят наш яблочный сок собственного производства", - рассказала продавец Татьяна.

Не менее бойкая торговля идет у представителей Лунинецкого райпо. Здесь предлагают и мясную продукцию, и выпечку, и соленья. Быстро расходятся пряничные фигурки в белой глазури. Как призналась одна из покупательниц Регина, яркие пряники достанутся внукам и детям. "Новогодняя выпечка очень красиво украшена, такое изделие приятно дарить. Нравятся и нарядные палатки: я только пришла, а настроение уже праздничное", - делится она.

С тяжелым пакетом переходит от одной палатки к другой Ирина. Говорит, что забежала закупиться на праздники перед работой. Покупательница отмечает цены: стоимость многих продуктов заметно ниже той, по которой предлагают товар в столичных магазинах и супермаркетах. Цены, действительно, доступные. Тут и там таблички с надписью "Товар дня", повсюду акции, скидки. Например, по сниженным ценам кооператоры предлагают приобрести говядину - по Br4,36 за килограмм, свинину - по Br6,31, индейку - по Br10,89, весовой хлеб - Br1,69.

А еще всей семьей или компанией можно угоститься блинчиками с разными начинками, шашлыками, погреться ароматным чаем или глинтвейном с пряностями.

В продаже можно найти и новогодние товары: представлены пряничные елки, домики, ладошки, олени. Так и просятся в руки тортики и печенья со свинками - символом 2019 года.

Торговля продлится до 18.00.-0-

Фото Андрея Покумейко