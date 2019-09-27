Пробег памяти Машерова соберет в Сенно около 1 тыс. участников

27 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ежегодный пробег памяти П.М.Машерова пройдет 28 сентября в Сенно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Сенненском райисполкоме.

Марафон состоится в 31-й раз и соберет около 1 тыс. участников из различных районов Витебской области, выйти на его старты традиционно приезжают также любители бега из других областей Беларуси и России. Дистанции, которые организаторы предлагают преодолеть по улицам города и его окрестностям, рассчитаны на любой уровень подготовки: 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. Последние две - только для взрослых бегунов. В остальных в различных возрастных категориях могут посостязаться даже дети от семи лет (7-9 лет - только 1 км) и подростки. При этом для самых маленьких - до 6 лет - предусмотрена 200-метровка и сладкий приз за волю к победе для каждого ребенка, преодолевшего ее. В этом году на этом старте ожидается около сотни детсадовцев.

Массовый забег начнется в 11.00 с центральной площади Сенно. После обеда состоится церемония награждения участников, концертная программа, будут работать различные тематические интерактивные площадки, в районном Доме культуры запланирован показ мультфильмов.

Основной организатор мероприятия - Сенненский райисполком.-0-